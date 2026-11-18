El investigador del CICA de la UDC Alberto García Fernández UDC

El Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña participa, a través del investigador Beatriz Galindo Alberto García Fernández, en la elaboración del primer informe del programa 'Raicex' de asesoramiento científico: 'Electrificación en España: coordinación multinivel y acción local anticipada'. En el documento, que analiza los principales retos de la electrificación en el país -con especial atención al papel de las administraciones regionales y locales-, García Fernández comparte autoría con Álvaro Martínez Pechero, de la Universidad de Oxford; Ramón Daniel Regueiro Espiño, de la Universidad de Sorbonne y el CNRS, y Guillermo Borragán, de Energyville.

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La participación del investigador del CICA surgió durante su etapa posdoctoral en Suecia, a través de la Asociación de Científicos Españoles (ACES). Su contribución se centró especialmente en la electrificación y en a energía solar fotovoltaica, ámbito en el que desarrolló su tesis y su investigación posterior. La aportación de García Fernández conecta con la investigación que desarrolla actualmente en el centro, centrada en nuevos materiales híbridos para mejorar la eficiencia y la estabilidad de los paneles solares. Mientras su trabajo en el laboratorio explora tecnologías fotovoltaicas emergentes, el informe aborda la incorporación de soluciones ya disponibles en el mercado y los cambios necesarios para facilitar sus aplicaciones.

Capacidad industrial gallega

Aunque el informe no analiza específicamente la situación de Galicia, los retos analizados para el ámbito municipal permiten identificar oportunidades en el territorio gallego. Los recursos eólicos e hidráulicos de Galicia, junto con su capacidad industrial y tecnológica, ofrecen una base para liderar la transición energética. El desafío pasa por aprovechar ese potencial mediante la electrificación de los procesos industriales, de la movilidad y de los hogares, acompañada de una planificación que tenga en cuenta las características del medio, en cuanto a dispersión de población y las necesidades del medio rural.

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En este sentido, las posibles líneas de actuación destacan el refuerzo de las redes eléctricas para facilitar nuevas inversiones, el impulso del almacenamiento energético, la modernización de los procesos industriales y el desarrollo de comunidades energéticas. El objetivo sería avanzar cara un modelo energético que contribuya a reducir las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles, al tiempo que mejora la competitividad industrial y aportación beneficios al conjunto de la población.

Así, una de los mensajes centrales del informe es la necesidad de actuar con anticipación y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de la Administración. Para trasladar las recomendaciones a la práctica, resulta también relevante la colaboración con empresas, universidades y centros tecnológicos, así como dotar a los ayuntamientos de información y herramientas para planificar. El informe será presentado de manera oficial durante las jornadas 'Somos Raicex Lab', los días 17 y 18 de diciembre en Madrid.