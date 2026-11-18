Fotograma de 'El crimen de Pazos' en el que aparece A Coruña Netflix

Desde que 'El Crimen de Pazos' se estrenó en la plataforma Netflix el pasado 13 de noviembre todavía no se ha bajado del número uno de las series más vistas en España. No es la primera vez que una historia ambientada en Galicia triunfa en el mundo audiovisual -solo hay que recordar 'Clanes', 'Animal' o 'El caso Asunta'-, pero lo que a muchos sí ha sorprendido es que en medio de este 'true crime' ambientado en un pueblo de interior se haya colado también A Coruña.

'El crimen de Pazos' narra lo ocurrido en la localidad de Pazos después de una mujer, interpretada por Luisa Merelas, fuese atacada brutalmente en su propia casa. Su marido, Aniceto, al que da vida Miguel Borines, mantiene que se trata de un robo, pero un sargento de la Guardia Civil, Tristán Ulloa, empieza a sospechar que algo no encaja.

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Y ahí aparece A Coruña. El sargento, Elías Lago, aparece en el inicio del segundo de los tres capítulos de los que se compone la serie investigando dentro del hogar en el que se ha producido el asalto. Hojea un álbum de fotos familiar, en el que se cuela A Coruña como parte del paisaje. Aparece así una foto de la mujer atacada junto a su marido en plena plaza de María Pita, donde es también fotografiada junto a unas amigas, con las que comparte imagen además en la zona de la Dársena de O Parrote.

Esta producción de Netflix, de solo tres capítulos, narra de manera trepidante no la forma de descubrir al agresor, sino la manera en la que se va construyendo la investigación y las dudas que asaltan a los que tienen que tomar decisiones.

Fotograma de 'El crimen de Pazos' en el que aparece A Coruña Netflix

El caso

La trama está inspirada en la protagonizada por Aniceto Rodríguez Caneiro e Isabel Fuentes en la localidad verinense de Pazos. La mujer fue asesinada con un cuchillo de 17 centímetros por su marido cuando se encontraba hospitalizada en el hospital de Ourense recuperándose de las heridas que supuestamente le habían hecho unos ladrones al entrar a robar a su casa. Isabel pasó un mes en la UCI y fue cuando fue trasladada a planta cuando Aniceto, que no se separaba de ella, decidió matarla a cuchilladas. Por este delito fue condenado a 31 años de cárcel, 19 por asesinato consumado y doce por intento de asesinato. Porque la investigación, que fue muy criticada, no separó a Aniceto de ella, pese a la existencia de indicios de un caso de violencia machista disfrazado de un robo en el domicilio.

El tráiler de la película muestra precisamente esta situación, en la que solo los agentes que acuden a la vivienda familiar tras la primera agresión sospechan de Aniceto, mientras que el entorno de la víctima, el juez o los trabajadores sanitarios eran engañados por el asesino.

Fotograma de 'El crimen de Pazos' en el que aparece A Coruña Netflix

Fue el marido, Aniceto, el que alertó a la Guardia Civil asegurando que se trataba de un robo y que la propia Isabel le había gritado "Aniceto, nos entran a robar".

La versión no convenció de todo a los investigadores. Sin embargo, la justicia rechazó varias solicitudes de los agentes, como que se le restringiesen las visitas al hospital a Aniceto. Esta decisión permitió que el hombre, carnicero de profesión, terminase asesinando a la mujer en el propio centro médico un mes después de su ingreso.

Finalmente, Aniceto fue condenado, pero tan solo cumplió un año de pena, ya que falleció el prisión a los 78 años.

El rodaje

La serie se rodó hace exactamente un año en A Coruña, en escenarios como la Sala de Estudios de la UDC en el campus de Riazor, la popularmente conocida como facultad de Empresas, y en lugares del área metropolitana como Orto, Betanzos o Guísamo.