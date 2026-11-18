La Bien Querida, en una imagen promocional Rubén Vega

La Bien Querida vuelve a formar parte del ciclo musical ‘Acustiquísimos’ gracias al que actuará este viernes en el salón Brigantia del hotel María Pita (21.30 horas), para presentar en formato íntimo su último disco ‘LBQ’.

La artista explica que, pese a venir con disco reciente bajo el brazo, “tocaremos en acústico, a dúo, canciones de todos los discos”. Recuerda el anterior concierto como algo bonito, como siempre que visita esta tierra: “La verdad, siempre que voy a Galicia tengo buenos recuerdos”.

El formato acústico e íntimo de este viernes puede llamar a interactuar más con el público, aunque bromea al respecto: “Bueno, yo de hablar soy poco porque soy tímida, pero vamos, si alguien me pregunta contesto, claro”, dice entre risas, aunque aclara que sí que es especial para conocer de primera mano la reacción del público: “Desde el escenario los ves, a veces en un festival o en una sala más grande no hay luz, no ves al público, no ves nada”, comenta.

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‘LBQ’, asegura la artista, “es un disco un poco más costumbrista, habla de mi día a día, es un disco bastante sincero y sencillo, sin muchas pretensiones, el anterior, ‘Paprika’, era como más ambicioso. Me ha salido lo que tenía que decir en este momento”.

Dice el periodista Manuel Jabois que “no es casualidad que este disco de Ana Fernández-Villaverde se llame por fin ‘LBQ’, La Bien Querida, el nombre artístico con el que se dio a conocer en 2009”. Fernández afirma que le salió así, “no pienso las cosas mucho, lo sentí así y quise llamarlo así, me pareció buena idea”.

Igual que ‘Paprika’, este ha sido un disco autoeditado. “Tampoco ha venido ninguna multinacional a proponerme sacarlo”, afirma entre risas. “Siempre he tenido libertad”, comenta sobre su paso por sellos, “siempre he hecho lo que he querido, nadie me ha disco ‘no, esta no’ por un single, por ejemplo”.

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Se trata del octavo disco, y el noveno ya se está preparando, aunque para la artista el tiempo ha pasado “en un abrir y cerrar de ojos”. “A mí me parece que fue ayer cuando saqué mi primer disco, me impacta a mí misma, cuando saqué el primero no tenía intención de hacer un segundo y ya vamos por el octavo”, dice.

En todo este tiempo, apunta, no ha cambiado mucho, aunque explica que siempre ha tenido claro un mantra: “Intento que cada disco sea diferente, sobre todo para no aburrirme, por hacer cosas nuevas y encontrarle sentido a la vida, a la música”, indica antes de recordar que el futuro nuevo trabajo se cocina con calma. “Cuando esté, cuando vea que es el momento, se publicará”, asegura.