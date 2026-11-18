El autor Eduardo Caamaño, en una recreación con un buque de época al fondo

La historia siempre tiene detalles que se quedan escondidos en pequeños espacios o en la memoria de unos pocos. Eduardo Caamaño recupera en ‘La huella nazi en Galicia’ (Publicaciones Arenas) una serie de “indicios, hechos e historias ocurridas en territorio gallego” durante la Segunda Guerra Mundial. Este miércoles, a las 19.30 horas, presenta este nuevo libro en el Sporting Club Casino.

Se trata de una obra en la que recupera historias de todo tipo de las que quizá no se habla tanto. “Es un tema muy trillado, pero del que todavía quedan nichos, historias poco conocidas, que merecen la pena”, apunta Caamaño sobre todo lo que rodea a la Segunda Guerra Mundial.

“Hay fotos de aviones alemanes derribados en la costa gallega, en Caión y otros sitios. Yo a veces me imagino a un pescador faenando como un día cualquiera mientras ve un supercaza alemán disparando a los aliados en la Costa da Morte”, comenta entre risas el autor.

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Pero hay aspectos más cercanos que le han llamado poderosamente la atención y que incluye en el libro. Uno de ellos es “el ala dedicada a los caídos alemanes en Galicia”, un espacio del cementerio de San Amaro “con esvásticas, con águilas, con todos los iconos del régimen nazi”, comenta Caamaño, que explica que aunque se cuenta que se “desmontó” en los años 50 durante los procesos de “desnazificación”, quedaron restos hasta el siglo XXI, como alguna esvástica en alguna fachada de San Amaro. “Los restos de los caídos alemanes que estaban en San Amaro se trasladaron después a Yuste, a un cementerio cerca de Extremadura”, cuenta Caamaño.

Pero hay historias que hasta le parecieron increíbles al propio autor cuando las descubrió. “Hay una muy, muy interesante. Son especulaciones, porque realmente no hay nada documentado, pero hay indicios, hay una gran casa en As Xubias que pertenecía a una familia inglesa que tenía una cervecera. Esa casa fue requisada y hay testimonios orales del personal de la casa de que en esa casa circulaba gente que hablaba un idioma extraño, que sería alemán, y era gente muy rubia y muy blanca”, apunta Caamaño.

“Que Galicia tenga su protagonismo durante la Segunda Guerra Mundial es, principalmente, por el ámbito geográfico” Eduardo Caamaño

Se refiere al llamado Pazo del Inglés, en As Xubias, una enorme edificación con embarcadero propio en la ría. “Parece ser que tripulaciones de submarinos que iban a A Graña, una base naval en Ferrol, a repostar y hacer trabajos de mantenimiento, los llevaban en barco hasta esta casa y se quedaban allí alojados”, comenta el escritor. A todo esto suma un “testimonio” más, en el que se dice que alguien que hacía las labores de limpieza habría encontrado “una caja de cartón en un desván en la que había banderitas nazis, esas banderitas pequeñas que se cuelgan en los desfiles”, apunta.

“Es un poco quebradero de cabeza, porque todo son testimonios orales, pero hay fuertes indicios de que esta casa habría servido para acoger a poblaciones alemanas que esperaban a que los submarinos salieran de las labores de mantenimiento”, señala Caamaño, que en el libro apunta a que esto sucedía así porque “Ferrol constituía uno de los principales centros navales españoles”, al tiempo que Galicia era un enclave verdaderamente importante como puerta de acceso y salida del Atlántico norte. “De ahí que haya tanta importancia, de que Galicia tenga su protagonismo en esta época, principalmente por el ámbito geográfico”, indica.