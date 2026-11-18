La lluvia de Leónidas siempre se produce en nomviembre y, si las nubes lo permite, el espectáculo está garantizado Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la ciudad disfrutó de uno de los más bellos espectáculos del firmamento; las Leónidas que los coruñeses pudieron disfrutar desde el Monte de San Pedro o la Zapateira; hace 50 años, en 1976, los vecinos del Agra del Orzán reivindicaban una zona verde en la plaza de las Conchiñas; hace 75 años, en 1951, un fuerte temporal de viento y lluvia sacudió La Coruña y hace cien años, en 1926 una fuerte pelea entre dos jóvenes con navajas acabó con ambos heridos.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | El fenómeno de las Leónidas despertó el interés de numerosos coruñeses

El monte de San Pedro siempre es un lugar idóneo para disfrutar, desde A Coruña, un amanecer con lluvia de estrellas. La pasada madrugada, muchos desafiaron el frío con la intención de contemplar uno de los más bellos espectáculos del firmamento: las Leónidas.

Otros lugares que se prestaron para observas este fenómeno fueron las zonas de gran altura o las que carecen de contaminación lumínica; es decir, sin farolas ni luces de neón que interfieran la brillantez de la lluvia de meteoros.

Por otro lado, los coruñeses son los gallegos que más dinero reciben de las arcas municipales. El Ayuntamiento manejará el próximo año un presupuesto de 26.200 millones, 3.200 más que en el ejercicio actual.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Los vecinos del Agra del Orzán reivincidan una zona verde

Organizar una fuerte campaña en el barrio, al objeto de reivindicar como zona verde la situada tras el mercado de Las Conchiñas, fue la decisión más importante adoptada en el curso de la reunión convocada por la Asociación de Vecinos del Agra del Orzán, que tuvo lugar en el domicilio social de la calle Entrepeñas. En la reunión se analizaron distintos aspectos del Plan General de Ordenación Urbana, y de la revisión del Plan que lleva a cabo el Ayuntamiento. De momento se están recogiendo firmas, llevan más de mil, para enviar un escrito al Ayuntamiento reivindicando esa zona verde, delimitada por las calles Corcubión, Fuente Álamo y Avenida de las Conchiñas. En el escrito, los vecinos solicitan que el Ayuntamiento redacte el proyecto de urbanización de la citada plaza.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Un fuerte temporal de lluvia y viento sacudió la ciudad de La Coruña

El tiempo fue ayer el gran protagonista de la jornada. Los restantes acontecimientos quedan subordinados al ciclón de bolsillo, que arrastraron los escasos coruñeses que se atrevieron a asomar sus narices unos metros más allá de las puertas de sus casas. Y es que nuestros conciudadanos, amigos de poner al mal tiempo buena cara, no pudieron con el fuerte ventarrón y los espaciados chubascos. Viento y lluvia se enseñorearon de nuestras calles, mientras miles de herculinos se quedaban bajo techado esperando que mañana sería otro día.

Pero no sólo la ciudad, también el mar quito se hizo notar el temporal y numerosos buques habían sido despachados de salida; mas ninguno se atrevió a desafiar las iras de los desencadenados elementos.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Dos jóvenes heridos tras una pelea con navajas en el barrio de Someso

El pasado lunes, en una taberna de San Cristobal, sostuvieron una discusión un joven de 23 años, vecinos de Someso, con otro de sus misma edad, y al regresar ayer ambos del trabajo, se encontraron en Someso y se reprodujo la discusión acometiéndose mutuamente armados de navajas. De la refiegra resultó herido el primer joven con seis heridas en distintas partes del cuerpo, de pronóstico grave y el segundo de ellos, con una grave que obligó a practicarle una operación, y otras tres más, calificadas de graves. Ambos quedaron en el hospital.

Por otro lado, resultó una gran manifestación de duelo el acto de conducción al cementerio del cadáver del prestigioso médico municipal don Manuel Lorenzo Calvelo muy querido en Sada.