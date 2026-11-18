Alumnos desalojados tras la amenaza de bomba, en el CEIP Ramón Otero Pedrayo

Gran revuelo el que se ha producido en la mañana de este miércoles en más de una veintena de colegios de A Coruña tras recibir varios correos electrónicos en los que se alertaba de una posible bomba en el interior de diversos centros de la ciudad. Algo que rápidamente descartaron fuentes policiales a los pocos minutos, quienes indicaron que se trata de falsas alarmas que están ocurriendo de forma simultánea en toda la comunidad pero que "se tratan como buenas porque así lo dice el protocolo". De hecho, otro de los centros afectados fue el IES Sanxillao de Lugo y el Xelmírez II de Santiago, también otros dos en Viveiro, otro en A Baña y dos en Monforte, al menos.

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El primer centro en ser advertido fue el CEIP Zalaeta. Según testigos presenciales, tres patrullas de la Policía Nacional, acudieron rápidamente al colegio y procedieron a cortar el tráfico rodado tanto en la calle Zalaeta como en Curros Enríquez y Ramón del Cueto. Los alumnos rápidamente fueron desalojados del colegio y se ubicaron, debido a la lluvia, en los soportales del edificio de enfrente. La patrulla de la Policía también estuvo acompañada de agentes del Tedax y guías caninos, que se encargaron de revisar las instalaciones para descartar cualquier artefacto explosivo. Tras poco más de dos horas de nervios e incertidumbre, el alumnado volvió al interior del centro pasadas las 14.00 horas. Desde el AMPA explicaron que, "agás novo aviso", tanto el servicio del comedor como las actividades extraescolares de este miércoles se mantienen en los horarios habituales.

En más centros

No obstante, la falsa alarma no solo llegó a los teléfonos del CEIP Zalaeta. También al del Compañía de María. Allí, los profesores procedieron a llamar a los progenitores de los alumnos. Muchos de ellos, presentes a los pocos minutos en el centro, se preguntaban entre ellos qué había pasado. El suceso también llamó la atención tanto de viandantes como de los propios comerciantes de la zona, quienes trataban de aclarar lo sucedido. En este caso, la Policía también procedió a acordonar la zona para evitar el paso de cualquier peatón. De hecho, ni siquiera los padres, la mayoría todavía con el miedo en el cuerpo, ha podido acceder al centro para poder ver a sus hijos. Pasadas las 15.00 horas, se retiró el cordón policial.

No obstante, desde el Ayuntamiento concretaron que, además, se procedió al desalojo de los alumnos también por una falsa amenaza de bomba en otros centros educativos de la urbe como el Ramón de la Sagra, Otero Pedrayo, La Torre, Prácticas, Raquel Camacho, Liceo La Paz, Santa María del Mar, Rosalía Mera, Esclavas, Curros Enríquez, Novo Mesoiro, Urbano Lugrís, Labaca, Dominicos, Franciscanos, Wenceslao Fernández Flórez, Salgado Torres, Montegrande y Anxo da Garda. El protocolo marca en este tipo de casos que, además de la evacuación, la Policía Nacional revise todas las instalaciones, como está haciendo en los centros afectados.

Además de en la ciudad, desde el Ayuntamiento de Culleredo han confirmado que la amenaza de bomba también ha afectado a uno de sus centros, el CEIP Vila de Rutis. El Gobierno local informó de que ya están también en contacto con el resto de colegios del municipio para evaluar la situación.

Pasadas las 14.00 horas, la ciudad colapsó por completo debido al enorme tráfico que se produjo cuando cientos de padres acudieron desesperados a los respectivos colegios en busca de sus hijos. Y es que en algunos de ellos incluso se tuvo que suspender el transporte escolar y las actividades extracurriculares.

Al respecto de la situación también se refirió en una entrevista en la Televisión de Galicia el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que narró que los colegios "empezaron a recibir correos electrónicos. En primer lugar, se contacta con la Policía. Los directores tienen la obligación de aplicar los protocolos y desalojar. Una vez que se confirme que no hay peligro, se actuará en consecuencia".

Y es que el conselleiro hizo hincapié en "investigar y llegar hasta el final, y si esto se trata de una broma, que los autores paguen las consecuencias". "En algunos centros sí se recupera la normalidad, pero esto trunca la jornada y a los madres y padres les provoca un trastorno y no es de recibo. El peso de la ley debe caer sobre los autores de este tipo de casos", criticó Diego Calvo.