Jesús Couselo, médico de Urgencias del Chuac

Una técnica de primeros auxilios que surgió en un contexto militar permitió este martes salvar la vida de un hombre que presentaba un profundo corte en el cuello en la zona del Marineda City. Los agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar recurrieron al denominado vendaje israelí, un sistema de compresión diseñado para controlar sangrados importantes y ganar tiempo hasta la llegada de los sanitarios. Pero, ¿qué es exactamente este salvavidas?

El vendaje israelí toma su nombre del país en que nació. Fue un médico de combate –Bernard Bar-Nata– el que inventó este método para utilizarlo en el campo de batalla, con la idea de crear un vendaje fácil de utilizar, que no necesitase formación y que incluso se lo pudiese poner una persona a sí misma.

Este material se caracteriza por componerse de una venda elástica con una gasa y un aplicador de fuerza, que permite generar gran presión sobre una herida. “Es como una venda normal, solo que mejorada en el sentido de que aplica más fuerza, porque tiene ese aplicador y también un fijador que permite dejarlo ahí y que no se mueva”, explica el médico de Urgencias del Chuac Jesús Couselo, que aclara que no se trata de un torniquete, ya que permite el paso de la sangre.

Vendaje israelí

No está, por tanto, indicado para sangrados ligeros o superficiales; se recomienda para hemorragias graves o moderadas, ya que “la idea es reducir el tiempo de sangrado para evitar complicaciones antes de llegar a un hospital”. Pero es importante, incide Couselo, que “aunque se llene de sangre”, no se retire hasta llegar al centro sanitario.

Aconsejable para ciudadanos

Realmente cualquier persona puede utilizar este tipo de material, pues no requiere de una formación previa. De hecho, el vendaje israelí no lo suelen emplear los sanitarios, sino que se usa más bien en un contexto extrahospitalario, sobre todo por parte de policías, paramédicos, militares...

Salvan a un hombre con el cuello cortado junto a Marineda City Más información

Pero Couselo también los recomienda para el ciudadano medio. “De hecho es una de las cosas que se suele sugerir que se lleve en el botiquín de supervivencia, sobre todo los montañeros o la gente que pueda estar expuesta a no tener un centro sanitario cerca, ya que amplía el tiempo de supervivencia en caso de que haya un gran sangrado, un traumatismo o una herida peligrosa”, asegura.

Eso sí, aplicarlo en la zona del cuello, como sucedió hace unos días en A Coruña, sí requiere de técnica para evitar apretar demasiado y provocar asfixias.

Dónde adquirirlo

Las farmacias no suelen disponer, por norma general, de vendajes israelíes, pero sí se pueden adquirir en establecimientos que vendan material sanitario, como tiendas ortopédicas. También se puede comprar por internet y no salen caros, ya que rondan los diez o quince euros.

Ahora bien, si un ciudadano se encuentra ante una hemorragia como las citadas anteriormente y no tiene a mano este tipo de vendaje, lo que debe hacer es presionar la herida e intentar perder la menor sangre posible. “Se puede hacer un torniquete rudimentario, con una manga de una camisa, por ejemplo. Lo que tengamos a mano siempre nos va a ayudar y nos va a dar tiempo para salvaguardar la vida del paciente. El riesgo realmente es no hacerlo o esperar demasiado”.