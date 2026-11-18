El BNG cuestiona que la cúpula de San Pedro se incorpore al IMCE
Avia Veira pregunta con qué medios se gestionará esta infraestructura
La portavoz del BNG, Avia Veira, se cuestiona la decisión de incorporar la cúpula del Monte de San Pedro al Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), como se anunció ayer, y se ha formulado una serie de preguntas al respecto. “Con quen se dialogou esta decisión? Con que persoal vai contar o IMCE para xestionar a cúpula? Con que diñeiro se vai programar alí? Cal é o proxecto cultural que se vai desenvolver nese recinto?", expresa.
Veira se cuestiona así cómo es posible que el IMCE tenga al teatro Colón y al Ágora sin dirección y al Coliseum pendiente de una reforma profunda (también en el Fórum, donde llueve dentro, denuncia) “e que nese contexto á alcaldesa lle pareza unha boa idea aumentar os espazos adscritos ao IMCE”.
“Preguntámonos tamén por que o goberno local desbotou que tivese outro uso como o de acoller un centro de educación ambiental, un centro de interpretación do Golfo Ártrabo ou do propio monte de San Pedro”, concluye.