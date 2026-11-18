Imagen de la edición pasada de la Casa de los Juguetes Carlota Blanco

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), pondrá en marcha el próximo 1 de diciembre una nueva edición de la Casa de los Juguetes, "una iniciativa que promueve la economía circular, el consumo responsable y la reutilización durante la campaña de Navidad", informa.

El espacio permanecerá abierto hasta el próximo 5 de enero en las instalaciones de la OMIC, situadas en la calle Costa da Palloza, número 8.

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La propuesta ofrece a las familias la posibilidad de dar una segunda vida a los juguetes que ya no utilizan mediante un sistema de intercambio gratuito. Las personas participantes podrán entregar juguetes en buen estado y recibir cupones para escoger otros artículos disponibles en el espacio.

Además, la programación incluirá talleres, actividades lúdicas y cuentacuentos dirigidos la niñas y niños de entre 4 y 9 años. Todas serán gratuitas y las inscripciones se realizarán en la propia Casa de los Juguetes, quince minutos antes de su inicio. Esto en el marco de las actividades promovidas por el consistorio, que encenderá las luces de Navidad el 4 de diciembre.