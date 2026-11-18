Comida a domicilio gratis y toda una discoteca pendiente: el GTA VI desata la locura en A Coruña
Varias empresas de la ciudad se suman a la fiebre mundial por el lanzamiento del videojuego
No es la final del Mundial ni la apertura de los Juegos Olímpicos, pero la capacidad de un videojuego de paralizar el mundo ha sorprendido unos, y también despertado la vena emprendedora de otros. Es el caso de dos empresas de A Coruña, que en vista de la fiebre por la llegada del Grand Theft Auto VI, el GTA, han aprovechado para promocionarse.
Por ejemplo, Sicilia in Bocca es consciente de que muchos optarán por quedarse en casa este fin de semana y, por lo tanto, ofrece un esfuerzo durante siete días para llevar la comida gratis a los clientes. “A partir de las 0.00 horas de este jueves, prácticamente todos vamos a padecer de alguna forma el lanzamiento más esperado de la historia de los videojuegos; ya sea porque vas a estar jugando tú, tu pareja, tus hijos o compañeros de piso”, indica la empresa. “Para poner nuestro granito de arena, y que al menos nadie tenga que cocinar, en Sicilia in Bocca activamos el envío a domicilio gratis durante esta semana. Nos vemos en Vice City”, añaden desde el restaurante italiano.
Por su parte, el grupo Pelícano promociona la mayor fiesta universitaria de Galicia, que se celebrará el 10 de diciembre, con el sorteo de 5 copias del GTA VI, La fecha límite será este viernes,