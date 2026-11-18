La pizza Quagliata (izquierda) y Mulattieri (derecha) de Sicilia in Bocca Carlota Blanco

No es la final del Mundial ni la apertura de los Juegos Olímpicos, pero la capacidad de un videojuego de paralizar el mundo ha sorprendido unos, y también despertado la vena emprendedora de otros. Es el caso de dos empresas de A Coruña, que en vista de la fiebre por la llegada del Grand Theft Auto VI, el GTA, han aprovechado para promocionarse.

Videojuegos | La lenta agonía del formato físico Más información

Por ejemplo, Sicilia in Bocca es consciente de que muchos optarán por quedarse en casa este fin de semana y, por lo tanto, ofrece un esfuerzo durante siete días para llevar la comida gratis a los clientes. “A partir de las 0.00 horas de este jueves, prácticamente todos vamos a padecer de alguna forma el lanzamiento más esperado de la historia de los videojuegos; ya sea porque vas a estar jugando tú, tu pareja, tus hijos o compañeros de piso”, indica la empresa. “Para poner nuestro granito de arena, y que al menos nadie tenga que cocinar, en Sicilia in Bocca activamos el envío a domicilio gratis durante esta semana. Nos vemos en Vice City”, añaden desde el restaurante italiano.

La pizza de A Coruña que pedía Maradona después de entrenar Más información

Por su parte, el grupo Pelícano promociona la mayor fiesta universitaria de Galicia, que se celebrará el 10 de diciembre, con el sorteo de 5 copias del GTA VI, La fecha límite será este viernes,