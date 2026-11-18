Pablo, Natalia, Cristian, Jose, Livia y Denis, equipo del nuevo Cine París German Barreiros

Paradigma de la reinvención y testigo de la vida en el centro de A Coruña desde hace casi 120 años, el Cine París inicia este jueves un nuevo ciclo, con decoración actualizado y un nuevo impulso y enfoque comercial. Lo hará con numerosos guiños a su etapa como fábrica de ilusiones, algo que duró nueve décadas. De hecho, puede decirse que el famoso día del espectador está detrás de la política de precios que seguirá el equipo comandado por el reconocido y polifacético empresario Jose Méndez.

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El nuevo Cine París es principalmente una jamonería, tal y como adelantó en mayo 2025 El ideal Gallego. Sin embargo, es mucho más. "Somos sobre todo una jamonería, un negocio adaptado para todos los bolsillos, con vinos desde 2,50 a 220 euros la botella y raciones muy económicas", subraya la dirección. Y es precisamente ver los jamones de Granada colgados en la entrada principal lo que impacta nada más abrir las puertas del histórico inmueble. Parece una vuelta a 1992, a una especie de premiere de 'Jamón, jamón' (Bigas Luna). La remozada decoración permite espacios amplios, un proyector como en los viejos tiempos y una zona central con un espejo en el techo para los más fans de subirlo todo a las redes. Entre la prolífica oferta de contenidos están productos de quinta gama como ensaladilla, arroz con chipirón o salpicón, que también se ofertarán para llevar. "También trabajaremos la conserva de Doña Tomasa, con mejillones, sardinas y gildas muy atractivas", advierte la propiedad. "Somos muy profesionales del sector y conocedores del mismo, por eso elegimos la jamonería como modelo de negocio", sentencia. Por cierto, no cerrará ni un día. "Abrimos con el primer cliente y cerramos con el último, ese es nuestro horario", dice Méndez.

La parte de eventos del nuevo Cine París German Barreiros

Radicalmente opuesto es el imponente piso superior, con una decena de butacas salvadas del antiguo cine, fechadas en la década de los 70, y que mira hacia una enorme pantalla LED llamada amenizar los eventos de todo tipo. Esta parte solamente se abrirá bajo estricta reserva previa y está adaptada desde graduaciones a cumpleaños, pasando por aniversarios y eventos de empresa, tal y como comenta la gestora, Natalia Martín. Hoy, a partir de las 20.00 horas en evento privado y mañana para todos los públicos. Pero eso ya será otra película.