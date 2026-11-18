A Coruña y su área metropolitana viven este miércoles una jornada muy desapacible, típica del invierno, aunque con temperaturas suaves. Los mayores problemas vendrán dados por el viento y el oleaje, que pondrán en alerta amarilla y naranja la zona.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada entre las 9.00 horas de este miércoles y las dos de la tarde del viernes una alerta naranja en el litoral coruñés, con olas que pueden superar los seis metros de altura. Las más de 48 horas de temporal marítimo pondrán a prueba la duna protectora de la playa de Riazor, instalada el pasado mes para proteger el Paseo y la carretera. Como medida de seguridad, el Ayuntamiento ha procedido también a cerrar el acceso a los arenales de la ciudad.

Además, también en la costa hay activada una alerta amarilla por fuertes vientos del Suroeste, que pueden superar los 70 kilómetros por hora, y que también impulsarán la fuerza del oleaje.

Mientras, ya en tierra, la Aemet tiene activada la alerta amarilla por fuertes vientos entre las doce del mediodía y la medianoche de este miércoles, por rachas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora.

Esta situación ha llevado al Ayuntamiento a cerrar desde las 12.00 horas el parque de Santa Margarita, lo que también dejará clausurada la Casa de las Ciencias.

La predicción de la agencia de meteorológica para este miércoles apunta a una jornada con chubascos que incluso pueden llegar acompañados de tormentas. Las temperaturas se mantendrán suaves para esta época del año, con los termómetros entre 13 y 19 grados.