Más de 900 kilómetros separan A Coruña de Jaén, pero este fin de semana ambas ciudades y provincias estarán más que unidas. Los jardines de Méndez Núñez acogerán la XIII del Primer Aceite de Jaén, una cita que acercará hasta tierras coruñesas los primeros aceites de la nueva cosecha.

Esta cita promocional, que ya cuenta con sus casetas instaladas en la zona de los jardines, reunirá en A Coruña a una treintena de empresas oleícolas jiennenses, que mostrarán la calidad y singularidad de sus productos a través de degustaciones, catas guiadas, propuestas gastronómicas, actividades culturales o encuentros con profesionales del sector.

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Así, Méndez Núñez se convertirá en el punto de encuentro con empresas especializadas en el aceite, en su forma gastronómica, pero también como producto cosmético o artesanía del olivar.

Tras el éxito de su celebración en Úbeda, donde estuvo a principios del mes, la XIII Fiesta del Primer Aceite de Jaén inicia ahora su segunda fase con su traslado a A Coruña, donde se desarrollará del 20 al 22 de noviembre de 2026. Esta cita promocional, que en ediciones anteriores ha recalado en ciudades como Valencia, Vigo, Bilbao, Gijón, Hospitalet de Llobregat, Pamplona, Sabadell o Fuenlabrada, volverá este año a tierras gallegas para acercar la cultura del aceite de oliva virgen extra a nuevos públicos, explican desde la Diputación de Jaén.