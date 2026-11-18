Árbol de María Pita German Barreiros

La mayúscula decepción que supuso el mercado navideño del pasado año llevó al Gobierno local a tirar de orgullo y prometer a los ciudadanos convertir María Pita, por fin, en el mercado centroeuropeo de referencia en España. Costó lo suyo, eso sí: de cobrar 15.000 euros a NC7Events, responsable en 2025, a licitar la edición de 2026 por 381.000 euros. Eso, unido a la inversión en iluminación de 800.000 euros, debería convertir la Navidad de A Coruña en una de las más inolvidables en mucho tiempo. Aunque precisamente eso, tiempo, no será lo que le sobre.

Los encendidos navideños en toda España EC

Tal y como adelantó El Ideal Gallego, A Coruña encenderá la Navidad el viernes 4 de diciembre, la misma fecha que se ha establecido para el inicio del mercado de María Pita. Será una de las decoraciones e iluminaciones más efímeras de toda España, ya que durará exactamente un mes, hasta el 5 de enero. Un total de 33 de las 52 capitales de provincia ya llevarán días o semanas con sus calles iluminadas y llenas de espíritu navideño. Otras siete han elegido el mismo día que el Gobierno de Inés Rey, mientras que solamente dos, Guadalajara y Segovia, lo harán un día después. La inmensa mayoría de las ciudades grandes que no son capital de provincia, como Gijón (27 de noviembre) o Elche (28) o Badalona (21), también se adelantarán a A Coruña.

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Cuando A Coruña se sume al espíritu navideño, Vigo llevará brillando tres semanas. De hecho, el encendido del pasado sábado provocó una avalancha de turistas en la ciudad, hoteles llenos e incluso Disney+ aprovechó para presentar su programación con un gran desfile. Pero, volviendo a las capitales de provincia, también es de justicia decir que Lugo y Ourense también han elegido el día 4, mientras que Pontevedra, muy probablemente, lo hará el 5.

Tomando como referencia lo gastado entre luces y mercado (alrededor de 1.200.000 euros), y como duración los 31 días que ambos estarán en funcionamiento, puede decirse que la Navidad le costará al Ayuntamiento de A Coruña 38.709 euros por día. El año pasado, el del “mercado de los horrores”, el encendido fue el 28 de noviembre. La celebración de las elecciones y la campaña electoral han llevado, según la versión municipal, a la elección de la fecha. Sin embargo, la Junta Electoral ya ha dado el visto bueno a los encendidos.