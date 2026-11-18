Alumnado estudiando en la biblioteca Patricia G. Fraga

A Coruña destaca entre las urbes con mejor nivel de inglés a nivel nacional. Galicia es una de las comunidades que más sobresale en la lengua extranjera, además de la ciudad herculina, también aparece Vigo en lo más alto del ranking.

Los jóvenes de 18 a 20 años siguen estancados en un nivel de inglés medio, que mejora a partir de los 31 años, aunque la expresión oral sigue siendo la principal asignatura pendiente de los españoles.

Según el ranking mundial EF EPI 2026 que mide el nivel de inglés de 2,3 millones de adultos de 117 países, España ocupa el puesto 33 en la clasificación mundial y el puesto 24 entre los 33 países europeos analizados.

Sin embargo, aunque su puntuación a nivel mundial es muy alta en lectura en inglés, en compresión auditiva y escritura, se sitúa en niveles medios y bajos en expresión oral.

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De hecho, a nivel europeo el inglés de los españoles está por debajo del de Italia, Grecia, Bélgica, Portugal o Croacia.

En el ranking mundial, el nivel de inglés más alto lo tiene Suecia, Sudáfrica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Croacia, Portugal y Noruega, mientras que los niveles más bajos se sitúan en Camboya, Libia, Irak, Tailandia o incluso Arabia Saudí.

Los españoles tienen un nivel de inglés a la altura de Georgia, China o Ghana, aunque Francia también se sitúa por debajo, según este informe.

La expresión oral, la asignatura pendiente

El nivel oral continúa siendo la principal asignatura pendiente de los españoles y los expertos que elaboran el informe señalan que es una habilidad que debería reforzarse porque la práctica continuada y las oportunidades de utilizar el idioma en situaciones reales "son elementos clave para ganar confianza y participar activamente en entornos internacionales".

Por otra parte, la tendencia señala que mientras en 2015 los jóvenes de 18 a 20 años partían de un nivel alto, en la última década ha ido disminuyendo hasta un punto medio, casi bajo.

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El nivel de inglés de entre 21 y 25 años ha mejorado desde 2015 hasta 2026, superando la barrera del nivel medio mientras que la edad de entre 31 a 41 años es la que más ha avanzado en esta lengua tras partir de niveles bajos hace diez años, que incluso para las personas de más de 41 años eran puntuaciones muy bajas.

Por género, los niveles son muy similares: las mujeres tuvieron una mejor tendencia entre 2016 y 2018 y los hombres entre 2019 y 2024. A partir de ese año convergen hacia el mismo nivel de inglés.

Baja el nivel de inglés en el mundo

Más de dos tercios de los países para los que se ha podido hacer una comparación con el año pasado, han obtenido una puntuación inferior a la de 2025.

En los 115 países y regiones para los que se dispone de datos por competencia en 2026, la comprensión lectora es la habilidad más fuerte en cuatro de cada cinco casos y la expresión oral es la más débil en aproximadamente el 40 % de los países y en otro 40 % la destreza más deficiente es la comprensión auditiva.

La conclusión es similar a la española -señala el informe- "muchas personas que pueden comprender textos escritos en inglés no son capaces de utilizar el idioma para comunicarse".

Europa sigue siendo la región con mayor nivel de inglés del mundo, aunque el ligero descenso registrado este año prolonga una moderada tendencia a la baja que se viene observando desde hace varios años: 27 de los 33 países europeos obtuvieron una puntuación inferior a la del año anterior, y solo Italia registró una mejora significativa