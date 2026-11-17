Cinta de prohibido el paso por rachas fuertes de viento, el pasado lunes, en Méndez Núñez Javier Alborés

La borrasca que el pasado lunes se presentaba en A Coruña y que previsiblemente se antojaba como el tercer de temporal en lo que va de otoño, finalmente dejó a su paso una jornada más curiosa que cargada de incidentes. Por lo menos, generó una menor problemática de lo que un temporal en la urbe suele acostumbrar. Desde primera hora de la mañana, la ciudad sufrió los efectos de las fuertes rachas de viento. Las más intensas las registraron la estación de Aemet de Bens y la de MeteoGalicia del dique de abrigo, con 86 y 87 kilómetros por hora, respectivamente.

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Sin embargo, al contrario de lo que suele suceder más a menudo –sobre todo en esta época del año–, en esta ocasión el viento vino cargado de aire caliente. El mismo que provocó que a mediados del pasado mes de junio el termómetro del Observatorio subiese a los 35,9 grados –segunda máxima más alta en la historia de la ciudad– y que el lunes provocó temperaturas de más de 20 grados durante prácticamente toda la jornada. Incluido durante la propia madrugada, dejando las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche más propias del verano que de pleno mes de noviembre. Si la temperatura máxima de la jornada fueron 21,6 grados, a las 22.00 horas la estación de la Torre todavía marcaba 21,5. Aunque luego fue bajando hasta los 16.

Por encima de lo normal

En este caso, la razón se debió a que el viento procedía del suroeste. Según apunta el meteorólogo de la delegación de la Aemet en Galicia Rafael Sánchez, cuando se producen este tipo de vientos, normalmente llegan secos y cálidos cuando descienden al nivel de mar: “Este tipo de vientos se producen a menudo, pero su impacto no es tan grande como el pasado lunes. Lo que llama la atención es que este año el único mes que registró temperaturas normales fue enero. Predominan los meses cálidos y eso puede explicar que en noviembre todavía no hayamos tenido unas temperaturas que pueden considerarse invernales”, comenta.

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Esta particularidad, sin embargo, no es tan novedosa como parece. Ni siquiera este mes. De hecho, el 4 de noviembre del año pasado se registraron rachas de viento máximas de hasta 97 kilómetros por hora, que dejaron a su paso temperaturas como las del pasado lunes, de más de 21 grados. El 24 de noviembre de 2024, las rachas subieron a los 109 y los termómetros a valores de más de 24.