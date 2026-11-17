Un momento de la movilización de Tranvías, el lunes, en la avenida Gran Canaria Germán Barreiros

Tranvías, la empresa concesionaria del transporte urbano en A Coruña, ha cifrado en un 14% el seguimiento de la huelga del pasado lunes. El paro, que dejo retrasos de más de una hora en algunas de las líneas más utilizadas por los usuarios y la rotura de lunas de dos autobuses al inicio de la jornada, fue convocado por la mayoría de los sindicatos presentes en el comité de empresa (UGT, CIG y GTT), tras rechazar la propuesta de la empresa en plena negociación del nuevo convenio. Así, según ha apuntado la compañía, durante la jornada se operó "por encima de los servicios mínimos establecidos", lo que "demuestra que la mayor parte de la plantilla no apoyaba el paro convocado".

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"La empresa ha realizado un importante esfuerzo negociador para alcanzar un acuerdo. Se han celebrado más de una docena de reuniones y se ha aceptado más del 90% de las propuestas planteadas por el comité de empresa. La última oferta recoge las demandas previas de la representación de los trabajadores e incorpora mejoras adicionales respecto a la propuesta anterior", apuntan desde Tranvías. Entre las demandas planteadas, destacan "un incremento estimado de la masa salarial del 25% en cuatro años, incluyendo una actualización que duplica el IPC previsto para ese periodo, junto con mejoras en distintos pluses, y una reducción de jornada de 64 horas anuales, que se une a reducciones anteriores".

Por encima del sector

De esta forma, la compañía ha incidido en que las condiciones laborales y salariales de la plantilla "ya se sitúan por encima de las referencias del sector". Tranvías cifra en más de 40.800 euros brutos anuales el salario medio de los trabajadores y, con las mejoras planteadas, subiría a los 50.000 euros brutos anuales para 2029: "La oferta planteada adquiere especial relevancia en el actual contexto de incertidumbre, cuya prórroga de la concesión finaliza en apenas un mes y medio, no se han establecido nuevas prórrogas y estamos a las puertas de una nueva licitación cuya revisión de precios excluye acuerdos laborales de empresa", han manifestado.

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Por parte de los sindicatos, sin embargo, entienden que "no es una cuestión solo de dinero". Según el presidente del comité, Alberto Couselo, es el momento de reclamar mejoras reales ante la situación que vive la empresa, a expensas de la nueva concesión. "Cuando fue la pandemia se nos pidió un esfuerzo y nosotros devolvimos los días libres, sin embargo, cuando obtuvo la subvención, no contó con nosotros. Ya está bien de tanto sacrificio. Es nuestro último convenio fuerte y, sobre todo, es nuestro futuro", afirma Couselo.