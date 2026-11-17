Concentración de taxis en la zona del Millennium Javier Alborés

Hace más de medio año, los taxistas de A Coruña salieron a la calle, tras varias protestas, para expresar nuevamente su hartazgo ante la "inacción" de la Administración con los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Mientras la convivencia con este servicio continúa en las calles de la ciudad, Teletaxi, la compañía mayoritaria, ha solicitado la actualización de la tarifa de cara al nuevo año.

La propuesta, respaldada por la asociación Radio Taxi, plantea incrementar un 2,3% la tarifa lineal. Esto se traduce, según adelanta el portavoz de la entidad mayoritaria, Ricardo Villamisar, en "unos tres céntimos el kilómetro y diez céntimos en la bajada de bandera". También subirían, entre otros conceptos, los suplementos especiales que se aplican en las noches de San Juan, Navidad y Nochevieja, en este caso "cinco céntimos".

La última vez que el sector del taxi actualizó su tarifa fue en 2025. Entonces la bajada de bandera en la tarifa 1, en vez de ser de 4,20 euros los días laborables de 06.00 a 22.00 horas, se incrementó hasta los 4,30 actuales. Ahora, por lo tanto, se pretende que sean 4,40. “Llevamos dos años sin revisar tarifas y se han aumentado los costes en conceptos básicos como el convenio de los trabajadores, el combustible y la masa salarial”, sostiene Villamisar, quien confía en que se actualice en enero. La propuesta deberá ser aceptada por el Ayuntamiento y, de forma posterior, por la Xunta.

En la última manifestación de los taxistas de A Coruña, en marzo, los representantes de la asociaciones se mostraron abiertos a estudiar la posibilidad de implantar una tarifa cerrada para hacer frente a los VTC, quienes trabajan con precio dinámico, aunque con un coste estipulado antes de realizarse el servicio. “Se puede formular un precio cerrado, aunque es una cuestión que llevará tiempo y tiene que ser consensuada con el Ayuntamiento. La ley autonómica permite la tarifa cerrada y, a lo largo de los próximos meses, estudiaremos cuáles son. Si el taxi tiene un precio regulado y el VTC es dinámico, tendremos que abrir el abanico y abrirnos a las mismas posibilidades”, considera el presidente de Teletaxi.

Además, de cara a 2027, la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de la Xunta introduce cambios en el sector del taxi. “Va a permitir que las normas para contratar sean más laxas”, comenta Villamisar. “Para trabajar en el taxi tienes que tener un carné municipal que acredite el conocimiento de calles, la ley, etc. Para trabajar en una VTC, no. Esto va a incentivar que sea más atractiva la profesión del taxi”, explica. Entre otros cambios, indica, se encuentra “la eliminación de la obligatoriedad de la dedicación exclusiva y la jornada completa”, concluye el portavoz de Teletaxi.