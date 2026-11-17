Zona cercana a Marineda City en la que se produjo el suceso Germán Barreiros

Agentes de la Policía Nacional salvaron esta mediodía en A Coruña a un hombre que presentaba un profundo corte en el cuello.

El sujeto se encontraba en una zona verde junto al supermercado Lidl frente a Marineda City.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local y de la Nacional, pero fueron estos últimos los que le aplicaron primeros auxilios al individuo, que también presentaba profundos cortes en las muñecas.

Los agentes emplearon una técnica denominada vendaje israelí para atajar la hemorragia hasta que llegó el 061, que consiguió estabilizar al paciente y trasladarlo para su atención en el Chuac.