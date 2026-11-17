Mónica Naranjo, durante una actuación Pablo Montilla

Este viernes 20 regresa a A Coruña Mónica Naranjo con su gira ‘Greatest hits concerts’, con la que recalará en el Coliseum (21.00 horas). Será, explica la propia artista, “un concierto que te mueve de principio a fin”, en el que repasará los grandes temas que la han acompañado a lo largo de su carrera: “Son 30 años de música y recuerdos”.

Y entre esos recuerdos hay muchas canciones. Preguntada por una o dos favoritas de todas las que la han acompañado en estas tres décadas, asegura que es difícil elegir. “La verdad es que se me hace difícil porque sería como escoger momentos vitales en mi vida y para mí son todos muy importantes”, afirma Mónica Naranjo.

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Pero, obviamente, la música también la ha acompañado a ella. “Crecí escuchando música clásica, pop dance, grandes artistas del soul music y el rock”, comenta en relación a la música que ha dejado huella en ella, antes de añadir: “La década de los 80 y 90 me dejaron un enorme aprendizaje y lo cierto es que aún todavía tiro de ello en mis estructuras melódicas”.

Hay temas como ‘Sobreviviré’, que sonará este viernes en el Coliseum, que han marcado a varias generaciones. “Sabía que hacer un disco como ‘Minage’ se convertiría, a la larga, en un disco de culto y así ha sido”, explica Mónica Naranjo.

Y tres décadas de carrera musical también dan para echar una vista atrás y sentir orgullo del camino recorrido. Aunque, el mayor orgullo para Naranjo es sencillo: “Siempre he hecho lo que mi corazón ha sentido y casi siempre fiel a mi instinto”. Por eso, al ser preguntada por si cambiaría algo de toda esta trayectoria, lo tiene claro: “Ni la más mínima coma”.

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Su poderosa voz lleva cautivando al público desde sus inicios. Siempre se destaca de la cantante catalana su férrea disciplina vocal, la cual refrenda ella misma: “Entreno de lunes a viernes todos los días, incluso cuando viajo”, apunta, antes de añadir: “Normalmente, hago las clases diariamente con mi entrenadora, pero durante los viajes lo hago sola, no hay excusa para no entrenar”.

A lo largo de su carrera han sido varias las veces que ha actuado en A Coruña. Sin ir más lejos, será la quinta vez que se suba al escenario del Coliseum, la tercera mujer que más veces ha cantado allí, por detrás de Amaia Montero y Eva Amaral.

Aunque han sido siempre visitas “cortas y esporádicas”, han sido suficientes para poder “disfrutar de la gastronomía en cada uno de mis viajes a Galicia. Una maravilla”, asegura la artista que, tras esta gira, asegura tener ya un proyecto en mente: “Sí que tengo uno, aburrirme”, apunta.