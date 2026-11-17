Cámara en uno de los accesos a la Ciudad Vieja German Barreiros

El Gobierno local coruñés anunció la semana pasada la puesta en marcha de un portal donde tramitar permisos de acceso a zonas reservadas en La Marina, O Parrote y Pescadería. Se incluía también la Ciudad Vieja, donde este lunes comenzaron a operar las cámaras de control en sus vías de acceso. En las primeras 24 horas se contabilizaron más de 600 vehículos que accedieron al interior de la Ciudad Vieja.

Las cámaras de acceso a la Ciudad Vieja se activarán el lunes Más información

Fueron, en total, 628. Desde María Pita destacan que se trata de una "cifra normal", ya que se trata de vehículos de residentes, pero también de repartidores y de usuarios de las zonas de carga y descarga.

La intención de estas cámaras de control es poder sancionar a todos aquellos que accedan a la zona sin contar con uno de las autorizaciones que se pueden solicitar a través de la mentada aplicación. Desde el Ayuntamiento ya explicaron que estas cámaras, por el momento, funcionarán sólo de manera disuasoria mientras los usuarios se adaptan al sistema.

Esto quiere decir que estas cámaras no sancionarán, por el momento. Aunque la idea es que en el futuro permitan controlar qué vehículos de los que acceden tienen autorización vigente y sancionar a los que no.

El paso ya estaba limitado en la Ciudad Vieja, pero la intención es garantizar ahora que se cumplan las normas de acceso.