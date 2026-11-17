Una calle del polígono de Pocomaco Archivo El Ideal Gallego

Las empresas de la provincia de A Coruña encaran 2027 con perspectivas positivas en variables como la cifra de negocio, las ventas interiores y el empleo, según los resultados recogidos en la Encuesta de Perspectivas Empresariales 2027, elaborada por las Cámaras de Comercio. Eso sí, continúan señalando como principales desafíos el incremento de los costes laborales, la dificultad para encontrar personal cualificado y el acceso asequible a la energía y las materias primas

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Un total de 81 empresas participaron en la encuesta realizada en la provincia de A Coruña. Los resultados muestran una mejora de las expectativas empresariales para 2027 respecto al ejercicio anterior en varios de los indicadores analizados.

La variable que registra una mejor evolución es la cifra de negocio, con un saldo positivo de 38,3 puntos, resultado de que el 52,4% de las empresas prevé aumentarla frente al 14,1% que anticipa una disminución. También se observan expectativas favorables en ventas interiores, con un saldo de 37,1 puntos, ya que cerca de la mitad de las empresas considera que crecerán durante 2027.

En materia de empleo, el saldo alcanza los 19,9 puntos, mientras que la inversión se sitúa en 9,7 puntos, reflejando una visión moderadamente positiva sobre la evolución de ambas variables. Por su parte, las exportaciones continúan siendo el indicador con un comportamiento menos optimista, ya que, aunque mejora respecto al año anterior, presenta un saldo negativo de -7 puntos.

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La encuesta identifica los principales obstáculos que las empresas esperan afrontar durante el próximo ejercicio.

El reto más señalado es el de los costes laborales, mencionado por el 69,6% de las compañías participantes. A continuación, figura la escasez de personal cualificado, citada por el 54,4% de las empresas, seguida del precio de la energía y el acceso asequible a materias primas, que preocupa al 46,8%.

Otros factores que aparecen entre las preocupaciones empresariales son las cargas regulatorias (36,7%), las condiciones de financiación (19%) y las barreras comerciales (15,2%).