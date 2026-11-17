Belén do Campo participó en la campaña de donación de sangre en el edificio administrativo de la Xunta MONCHO FUENTES

El edificio administrativo de la Xunta de Galicia en A Coruña ha acogido este martes una nueva campaña de donación de sangre bajo el lema ‘Un aliento de vida’. La delegada territorial, Belén do Campo, ha participado en esta iniciativa impulsada por la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que busca acercar las unidades móviles a los centros de trabajo y facilitar la colaboración de los ciudadanos.

La jornada se ha desarrollado entre las 9:30 y las 14:30 horas en una unidad móvil instalada en el lateral de la gasolinera del edificio administrativo. En ella también han participado varios responsables territoriales de la Xunta, entre ellos Begoña Freire, directora territorial de Vivienda y Planificación de Infraestructuras; Isidoro Martínez, de Economía e Industria, y María Blanco, de Política Social.

Durante la visita, Do Campo ha agradecido la implicación de los trabajadores de la Administración autonómica y de las personas que acuden habitualmente a estas instalaciones, destacando que se trata de un gesto solidario imprescindible para salvar vidas.

Más de 1.200 donaciones desde 1994

La colaboración del edificio administrativo de la Xunta con las campañas de ADOS se mantiene desde julio de 1994. Desde entonces, las unidades móviles han realizado un total de 59 campañas en estas dependencias, que han permitido recoger 1.201 donaciones de sangre.

La última visita tuvo lugar en abril de este año y se saldó con 28 donaciones, cinco de ellas de personas que participaban por primera vez. La jornada con mayor respuesta se registró en marzo de 2016, cuando se alcanzaron las 41 donaciones.

Según los datos facilitados por la Xunta, las aportaciones realizadas durante estas tres décadas permitirían haber contribuido a unas 600 intervenciones quirúrgicas o a la atención de 240 pacientes oncológicos.

A Coruña supera las 10.700 donaciones anuales

La provincia mantiene un importante compromiso con la donación de sangre. En 2025, la ciudad de A Coruña registró 10.772 donaciones, mientras que Arteixo contabilizó 1.642. Por tasa de donación por cada 1.000 habitantes, Arteixo encabezó la clasificación de la comarca, con 48, seguido de A Coruña, con 43, y Carral, con 41.

También se registraron 849 donaciones en Culleredo, 793 en Cambre, 500 en Sada, 456 en Oleiros, 281 en Carral, 181 en Abegondo y 70 en Bergondo.

Por su parte, el punto fijo de donación de ADOS situado en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) contabilizó 3.234 donaciones durante el pasado ejercicio.

Galicia necesita más de 400 donaciones al día

Belén do Campo ha recordado que el sistema sanitario gallego necesita más de 400 donaciones de sangre cada día para garantizar el funcionamiento de los hospitales. Se trata de un recurso que no se puede fabricar y que tiene una vida útil limitada, por lo que resulta fundamental mantener unas reservas suficientes.

Cada donación permite obtener tres componentes sanguíneos diferentes —plasma, plaquetas y glóbulos rojos— que se utilizan para tratar distintas enfermedades y atender las necesidades de los pacientes. Estas aportaciones ayudan cada año a alrededor de 30.000 personas enfermas en Galicia.

La red de ADOS cuenta con diez unidades móviles que recorren diariamente distintos puntos de la comunidad, además de locales fijos de donación en las siete grandes ciudades gallegas.

La campaña de Navidad, próxima cita solidaria

La delegada territorial también ha puesto el foco en la próxima campaña de Navidad de ADOS, un período especialmente delicado para las reservas de sangre debido a los cambios en los hábitos y desplazamientos de la población.

Por ello, ha animado a la ciudadanía a participar en las próximas convocatorias y a incorporar la donación de sangre como un hábito solidario.

Pueden donar las personas sanas de entre 18 y 70 años que pesen más de 50 kilos. El proceso dura aproximadamente 15 minutos y, antes de realizarlo, el personal sanitario comprueba parámetros como el pulso, la tensión arterial y el nivel de hemoglobina. Se recomienda acudir bien hidratado, no hacerlo en ayunas y llevar el DNI.

Para consultar los puntos de donación y el calendario de las unidades móviles, ADOS dispone de su página web, ados.sergas.gal, y del teléfono gratuito 900 100 828.