Integrantes de la Unidad de Quemados del Chuac

La Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña ha renovado su certificación de calidad AENOR conforme a la norma ISO 9001:2015, un reconocimiento que avala su sistema de gestión y los estándares de calidad y seguridad aplicados en la atención a los pacientes.

Esta unidad, integrada en el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora, es centro de referencia del Sistema Nacional de Salud para el tratamiento de pacientes quemados críticos. Además, desde octubre de 2025 cuenta con la acreditación de la European Burn Association como centro de referencia europeo.

La complejidad de las patologías que atiende hace necesario un equipo multidisciplinar. La unidad está integrada por dos médicos adjuntos y cuenta también con especialistas en Anestesiología, Medicina Intensiva y Rehabilitación, además de profesionales de Cirugía Plástica.

El equipo se completa con personal de Enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y celadores, que participan en la atención integral de los pacientes desde su ingreso hasta el seguimiento posterior en consultas externas.

La Unidad de Quemados dispone de un área de hospitalización con cinco boxes individuales y otro doble polivalente, adaptable a pacientes pediátricos. Cuenta también con una zona de críticos con tres boxes equipados con control individualizado de presión positiva y temperatura, monitorización completa y tres monitores portátiles.

Sus instalaciones incluyen, además, una zona de curas, dos baños terapéuticos, consultas externas y un quirófano integrado en la propia unidad. Los baños terapéuticos están dotados de tomas de oxígeno y vacío, así como de sistemas para regular la temperatura y la humedad.

El control de Enfermería permite la vigilancia directa de los boxes de críticos y dispone de un sistema centralizado de monitorización de los pacientes.

Cerca de 2.500 consultas en un año

La actividad asistencial de la unidad refleja el volumen y la complejidad de los casos que atiende. Durante 2025 registró alrededor de 145 ingresos hospitalarios, con una estancia media próxima a los 15 días.

A esta actividad se suman cerca de 2.500 consultas externas y aproximadamente 150 intervenciones quirúrgicas a lo largo del año.

La renovación del certificado ISO 9001:2015 se enmarca en la política de calidad del Servicio Galego de Saúde y del Chuac, orientada a mantener y mejorar los niveles de calidad asistencial y seguridad del paciente.

La Unidad de Quemados está situada en la sexta planta del edificio sur del Hospital Universitario de A Coruña.