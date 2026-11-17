La Guardia Civil mantiene cortada la calle Santander, en el barrio coruñés de Os Mallos, mientras lleva a cabo un registro en el número 8 de esta vía. El dispositivo ha sorprendido a los vecinos de la zona por el importante despliegue policial.

Según fuentes del Instituto Armado, se trata de una operación de ámbito nacional desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO), con sede en Madrid. La UCO es una unidad especializada de la Guardia Civil que interviene en investigaciones de especial complejidad y gravedad, entre ellas grandes tramas de corrupción, narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia organizada.

En el lugar se encuentran varios vehículos camuflados que mantienen cortado el acceso a la calle, mientras agentes con el rostro cubierto vigilan el portal del inmueble en el que se está practicando el registro.

Por el momento, la situación transcurre con aparente normalidad y reina la calma en el entorno, aunque el dispositivo de seguridad continúa desplegado.

De momento no han trascendido más detalles sobre el objeto de la investigación ni sobre posibles detenciones.