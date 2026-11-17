El eurodiputado Adrián Vázquez, el portavoz popular Miguel Lorenzo y la edil Carmen No, durante el paseo por el mercado de Monte Alto Germán Barreiros

La renuncia del Ayuntamiento de A Coruña, presidido por la socialista Inés Rey, a acoger la regata de grandes veleros Tall Ships Races en 2027 ha entrado de lleno en la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante un paseo realizado ayer para pedir el voto en el entorno del mercado de Monte Alto, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, aprovechó la visita del eurodiputado Adrián Vázquez, para criticar la decisión adoptada por el Gobierno municipal. “Está dañando tremendamente la imagen internacional de la ciudad. Estamos hablando de una regata que lleva más de 35 años en esta ciudad y hemos perdido la capacidad de ser puerto de escala”, avisó.

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También señaló que la alcaldesa, “de repente”, pese al “compromiso adquirido”, volvió a incumplir “su palabra” y ha renunciado a la realización de la Tall Ships Races. Durante su intervención, llamó la atención sobre las “excusas” dadas por Inés Rey para no organizar este evento.

“Ella se basa en que va a venir el ‘Juan Sebastián de Elcano’ a A Coruña. Mire, va a venir en el mes de mayo. Y la Tall Ships Races es en el mes de julio. Son dos eventos que son totalmente compatibles y ninguno tiene que ver con el otro. Lo que no podemos es estar haciendo lo que estamos haciendo, perdiendo oportunidades que además están aprovechando otras ciudades. Estamos viendo que ella ha renunciado y la ciudad de Vigo está aprovechando las oportunidades que pierde A Coruña. No sé si la alcaldesa se va a presentar por la ciudad de Vigo o le está haciendo la campaña a la alcalde de Vigo”, afirmó.

Decepción

La organización internacional del evento, Sail Training International, dio a conocer la semana pasada esta decisión que ha adoptado el Ayuntamiento coruñés.

La noticia supone un revés para la agenda náutica y turística de la ciudad, que contaba con volver a reunir en sus muelles a decenas de grandes veleros de época y buques escuela procedentes de todo el mundo. De este modo, los coruñeses se quedarán con las ganas de poder volver a ver estas vistosas embarcaciones, tras haber ejercido la ciudad como puerto anfitrión en múltiples ocasiones históricas —siendo la edición de 2023 la más reciente en atraer a cientos de miles de visitantes a los muelles—.

La Sail Training International explicó que fue informada por el Ejecutivo municipal de A Coruña de que la ciudad ya no será “la sede de la regata Tall Ships Races 2027”. Tras conocer esta decisión, ha mostrado su malestar. “Nos decepciona esta decisión. A Coruña ha acogido a la flota en numerosas ocasiones a lo largo de los años, y agradecemos a la ciudad su constante apoyo a las Regatas”.

Una vez conocida la renuncia de A Coruña, la organización de la regata aseguró que la “prioridad” es el “éxito” de la edición del próximo verano. “Estamos en conversaciones avanzadas y positivas con otro puerto de la región para que acoja a la flota como segundo puerto de la serie, con la escala prevista para las fechas originales del 16 al 19 de julio”, afirmó. Fuentes próximas a la organización explicaron que Vigo se posiciona como puerto alternativo.

De hecho, Miguel Lorenzo puso el énfasis en que con la sede del Mundial de fútbol pasó algo similar. Denunció que en su día la alcaldesa anunció que este iba a ser “el gran proyecto de la ciudad” y después se hizo público que el Ayuntamiento había renunciado a albergar esta cita deportiva. Mientras tanto, Vigo ahora intenta convertirse en sede mundialista.