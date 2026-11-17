Nueva zona de deportes de playa en San Pedro de Visma Carlota Blanco

San Pedro de Visma contará próximamente con la 'playa' invernal de A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, supervisó este martes el estado de los trabajos de la nueva zona de deportes de playa, situada en el parque Adolfo Suárez. La actuación se encuentra en su fase final y cuenta con un presupuesto municipal de casi 120.000 euros. Entre otras curiosidades, fue necesario transportar arena de Segovia hasta este nuevo 'arenal'.

La regidora estuvo acompañada por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, el referente internacional de fútbol playa, Ramiro Amarelle, y representantes de la Federación Gallega de Voleibol, además de clubes de la ciudad como Balonmano Línea 21, Coruña Beach y CV Coruña. La zona contará con una superficie de juego de cerca de 1.200 metros cuadrados y estará preparada para acoger cuatro modalidades: fútbol playa, voleibol, balonmano y tenis playa.

“Estamos a comprobar os últimos traballos para que a instalación reúna as condicións necesarias para a práctica deportiva", señaló la alcaldesa durante la visita. El proyecto contempla la renovación integral del área deportiva, incluyendo la mejora del sistema de drenaje mediante colectores subterráneos, que facilitarán la evacuación de agua y el mantenimiento de la superficie de juego.

También se prevé la instalación de un nuevo cierre perimetral y redes de protección para reforzar la seguridad del recinto. A estas actuaciones se suma la colocación de cuatro báculos de iluminación LED de ocho metros de altura, que permitirán utilizar la instalación en las franjas horarias con menor luz natural. Los trabajos incluyen, además, tareas de acondicionamiento del entorno.

Una vez concluidos los trabajos, se podrán desarrollar actividades y competiciones. Entre las propuestas que se están valorando figura la celebración de un torneo benéfico de voleibol playa, además de actividades de fútbol playa y balonmano. “A intención é que este espazo poida ser utilizado polos clubs e deportistas da cidade para adestrar e desenvolver as súas actividades”, añadió Rey.