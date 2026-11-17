Elementos del mercado navideño, en María Pita German Barreiros

La Navidad verá la luz en A Coruña en el mes de diciembre. Será el viernes día 4 cuando el Ayuntamiento realice el tradicional encendido de las luces, y además ponga en marcha el mercado típico de inspiración centroeuropea. Es la fecha con la que ya trabajan tanto los hosteleros como los comerciantes que se encargarán de trabajar en las casetas instaladas en la plaza. Todos ellos, tal y como adelantó El Ideal Gallego, son empresas locales, que disfrutarán de un alquiler gratuito y se turnarán para dinamizar el espacio.

A Coruña dice adiós a la iluminación navideña más tardía, costosa e intermitente Más información

A pesar de que el Gobierno local aumentará notablemente el gasto en la campaña navideño, con más de 800.000 euros en luces y casi 400.000 en la licitación del mercado de María Pita, lo cierto es que la fecha de inicio es bastante más tardía que en 2025, cuando el mito deportivista Bebeto fue el encargado de encender las luces a golpe de 28 de noviembre. Sin embargo, la convocatoria electoral del 29N ha provocado, tal y como reconoció Inés Rey, ha condicionado la elección de la fecha.

El encendido de la Navidad de A Coruña será el más tardío de toda España Más información

Según ha podido saber El Ideal Gallego, el Ayuntamiento entiende que una inauguración en plena campaña electoral va contra los dictámenes de la Junta Electoral. Sin embargo, según fuentes jurídicas consultadas, "los eventos recurrentes o habituales se pueden inaugurar sin ningún tipo de problema". Así, la Junta Electoral Central, en su instrucción 2/2011, contempla que puedan celebrarse "inauguraciones institucionales de eventos culturales o lúdicos que tengan lugar de forma regular o periódica". El único matiz es que las autoridades no hagan alusiones a lo conseguido durante sus mandatos ni se intente influir en el voto de los ciudadanos.