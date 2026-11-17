Grace Coddington Wikipedia

Los ojos del mundo de la moda miran estos días al puerto de A Coruña, donde la Fundación MOP inaugurará esta semana su próxima gran exposición, ‘David Sims: The hamster becomes the problem’. Pero eso no quita que otras grandes personalidades visiten A Coruña estos días. La exmodelo galesa e icónica exdirectora creativa de la revista ‘Vogue’ Grace Coddington visita este martes la sede de Inditex.

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Coddington ganó muy joven un concurso de modelos de ‘Vogue’, revista a la que posteriormente también accedería como editora hasta convertirse en directora creativa, mano a mano con Anna Wintour.

Precisamente, su visión creativa la ha llevado a volcar ahora alguna de las creaciones que construyeron su imaginario en una colección de libros. En las últimas semanas se publicó la tercera entrega, ‘Grace: Now’, que recopila más de 200 imágenes de su trabajo en ‘Vogue’, antes de marcharse en 2016. En la recopilación figuran imágenes firmadas por reconocidos creadores como Annie Leibovitz o Steven Klein.

Coddington visita ahora las instalaciones de la multinacional textil radicada en Sabón, donde ofrecerá una conferencia para los empleados, en conversación con Andrew Bevan, también vinculado con la prestigiosa revista de moda.

La modelo galesa se suma así a una extensa nómina de visitas célebres a la sede de Inditex, para participar en charlas o conocer las oficinas, como el reciente paso de la reina Sofía, en octubre, o visitas de renombre como las de John Galliano, Richard Gere, Anna Wintour, Matt Damon o Rosalía, entre muchos otros.