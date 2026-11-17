La estación de tren de A Coruña afronta este martes una nueva jornada de huelga en el sector ferroviario. Se trata del tercer paro en apenas una semana y, aunque por el momento apenas se están registrando cancelaciones, los usuarios sí están sufriendo importantes retrasos en varias conexiones.

Las mayores incidencias se están concentrando en los servicios con destino a Madrid, que es la línea más afectada hasta el momento. También se están produciendo demoras en los trenes que conectan A Coruña con Ourense y Vigo.

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La convocatoria ha sorprendido a numerosos viajeros, que desconocían que este martes había una nueva jornada de huelga. Algunos usuarios se han encontrado con retrasos en sus desplazamientos, mientras que otros han podido realizar sus viajes, aunque con modificaciones en los horarios previstos.

Se cumplen los servicios mínimos

A pesar de las incidencias, trabajadores de la compañía aseguran que los servicios mínimos se están desarrollando con normalidad.

Las previsiones establecen que circularán el 65 % de los servicios de Media Distancia y hasta el 72 % de los trenes de Alta Velocidad, unos porcentajes que buscan garantizar parte de la movilidad durante los paros.