Edificio problemático en la calle Vizcaya El Ideal Gallego

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre en el edificio problemático de la calle Vizcaya, en Os Mallos. El servicio de urgencias del 061, Policía Local y Policía Nacional se desplazaron a primera hora de este martes al inmueble, el número 58, pero no pudo hacerse nada para salvar a la víctima. Tras el hallazgo del cuerpo, se dio inicio al protocolo judicial, por lo que la instrucción se encuentra en fase de investigación, apuntan fuentes policiales. Entre las posibles consecuencias de la muerte se baraja la sobredosis, aunque está pendiente de realizar la autopsia.

Este edificio fue denunciado en numerosas ocasiones por los vecinos del barrio, quienes incluso realizaron una protesta frente a su portal. Dentro de este inmueble, donde se registró el primer homicidio que hubo en la ciudad en 2022, los residentes relataron en numerosas ocasiones a este diario la presencia de supuesto tráfico de drogas.

El barrio fue también escenario este martes de otra operación policial. Los agentes cortaron la calle Santander para registrar una vivienda situada en el número 8 de esta vía, en el marco de una operación de ámbito nacional coordinada desde Madrid por la Unidad Central Operativa (UCO). El dispositivo se saldó con dos personas detenidas. No consta que estas dos actuaciones guarden relación.

En el dispositivo de la calle Santander participaron agentes de la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia), especializada en intervenciones y actuaciones de respuesta rápida en el ámbito provincial, así como la unidad de guías caninos, que intervinieron para colaborar en el registro del piso.