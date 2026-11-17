Estudiantes de A Coruña durante un acto reivindicativo contra la LOU Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los universitarios coruñeses comenzaron una campaña de recaudación de fondos para financiar sus movilizaciones; hace 50 años, en 1976, el puerto se vio afectado por la nueva norma de extender a 200 millas marinas las aguas territoriales comunitarias; hace 75 años, en 1951, el Deportivo de La Coruña convocó elecciones para elegir presidente; y hace cien años, en 1926, unos labradores encontraron una cartera con 25 pesetas.

Hace 25 años | Los universitarios recaudan fondos para poder seguir con sus protestas

Los estudiantes han llegado a la conclusión de que está muy bien recibir apoyos verbales de instituciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos en contra de la Ley Orgánica de Universidades, pero han decidido pasar factura a las muestras de solidaridad. Así, a partir de la próxima semana una comisión de alumnos se encargará de hablar con los responsables de dichas entidades para recaudar fondos que les permitan realizar tiradas de al menos 100.000 trípticos y 300 carteles para informar a toda la sociedad de A Coruña y su área de influencia.

Por otro lado, bomberos y agentes municipales se enfrentaron a una gigantesca mancha de gasóleo que se extendía desde la plaza de Ourense hasta llegan a la rotonda de Adormideras.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El puerto de La Coruña, aniquilado por las 200 millas comunitarias

Las preocupaciones declaradas de la delegación española que ha venido a Bruselas a tratar de defender frente a los “Nueve” los intereses cuantiosos del sector pesquero español en aguas del Atlántico Norte, no han disminuido. Al terminar la reunión informativa hispanocomunitaria, previa a la negociación, lo confirmó así el director general de Pesca. La delegación española, conducida por el embajador Ullastres, expuso a la comunitaria la gravedad de la situación que crea a las flotas de la cornisa cantábrica y Galicia la decisión unilateral de la CEE de extender a doscientas millas marinas las aguas territoriales comunitarias.

También el BOE publica la subasta del nuevo edificio para el Centro Formación Profesional en Betanzos.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El Real Club Deportivo convoca elecciones para elegir presidente

Previa la oportuna autorización de la Federación Gallega de Fútbol, se convocan elecciones para nombramiento de Presidente de este Real Club, trámite inicial para la renovación de la Junta Directiva, de acuerdo con las normas reglamentarias vigentes. A este efecto se señala el día 27 del corriente, hasta las 12 horas, para la presentación de candidatos en la forma que después se dirá, los que serán proclamados eses mismo día por la Junta Directiva saliente. Se pone en conocimiento de los señores socios que para reunir la condición de candidato, será preciso pertenecer al club con dos años de antelación a la fecha en que se celebre la Asamblea General de socios y ser presentados por escrito con la firma del 5% de los asociados que reúnan tal condición.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Dos labradores encuentran una cartera con 25 pesetas en San Pedro de Visma

Miguel Pardo Pardela, labrador, vecino de San Pedro de Visma y Maximino Ambroa García, de la misma profesión y vecindad, de 33 y 18 años respectivamente, se presentaron en la Comandancia de la Marina para hacer entrega de una cartera conteniendo un billete de 25 pesetas que dijeron habían encontrado en la playa del citado lugar de San Pedro de Visma, hallándose ambos cogiendo algas marinas entre las que se encontraron la citada cartera. Manifestaron que hacían la entrega por si aparecía el dueño y caso de que nadie la reclame renuncian generosamente a sus derechos por haberle encontrado, siendo sus deseos de que las 25 pesetas se destinen a la Cocina Económica.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego