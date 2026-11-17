Fernando Milia con algunos de los tejidos que tiene en la tienda quintana

En una sociedad cada día más impersonal e individualista dentro del comercio, Fernando Milia defiende la cercanía, el contacto directo con los clientes y, ante todo, la calidad. Porque todo aquel que entra en “su casa” lo conoce, como también él conoce a todo el que cruza la puerta de Cregasa Telas.

Fernando es la tercera generación que está al mando de la tienda. Comenzó su abuelo hace ya 58 años, en 1968, después de cerrar ‘Las Colonias’, su ultramarinos. Cambió la alimentación por las telas porque por aquel entonces era lo que daba dinero. Fue el encargado de ponerle el nombre al negocio, aunque a su nieto nunca le quedó claro si las siglas respondían a Creaciones Gallegas S.A. o a Central Retalera S.A., por lo que decidió quedarse con el primero.

Poco después empezó su madre. Sus padres fueron los que realmente levantaron la tienda, los que se movían a Barcelona y los que hicieron crecer las ventas por toda Galicia, tanto a comercios como a diseñadores. Por aquel entonces la gente llegaba sola y Cregasa se anunciaba en los autobuses y en los periódicos; en cambio, ahora Fernando lo tiene más complicado para atraer clientes, aunque eso no significa que no los tenga. “Mi mayor publicidad es cuando alguien se acuerda de ti y te valora”.

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Fernando lleva ya 37 años trabajando en el negocio familiar, 31 dado de alta. Aunque estudió informática, siempre tuvo claro que a él lo que le gustaba era estar entre las telas, de cara al público, sirviendo a aquellas personas que buscan consejo para vestir. La gente es lo que le impulsa a seguir en un oficio que lucha cada día contra las grandes cadenas textiles. “Lo más gratificante que tengo es la cantidad de fotos que me llegan; es lo que te ayuda a seguir, pelear y confrontar el día a día”, afirma.

De la etapa de sus antepasados conserva materiales de trabajo, el papel que usaba su abuelo, cuando aún no había ni prefijo en los números de teléfono, y, sobre todo, a las personas.

Hay clientas que le compran porque su abuela ya le compraba a su abuelo, o sus madres a los suyos, lo que le deja miles de anécdotas. La más especial, relata Fernando, fue la de una novia a la que le vendió la tela para su vestido de boda y que le llamó desde Madrid a tan solo una hora de casarse para decirle que su truco, colgar el traje en la ducha para que el vapor lo alisase, había funcionado. “Se le pasó por la cabeza llamarme en su día y lo hizo; se agradece mucho que te incluyan así”.

En los 58 años que el mostrador de Cregasa lleva abierto nunca se ha dejado de trabajar; ni siquiera el covid pudo frenar la actividad, ya que Fernando se dedicó a cortar algodón quirúrgico para hacer mascarillas como forma de evasión y de sentirse útil.

La tercera generación de los Milia en la fachada del establecimiento Quintana

Vende a gente de diversos puntos de España, sobre todo del norte (Oviedo, Ponferrada, A Mariña lucense), que no dudan en acercarse a A Coruña para adquirir sus telas. “Cuando viene gente de Viveiro, con lo que cuesta desplazarse, lo primero que les digo es muchas gracias, porque vienen adrede a comprarme a mí”. Los clientes depositan una enorme confianza en él y se lo demuestra, hay quien le pide por teléfono lo que necesita porque Fernando ya sabe exactamente qué le gusta y qué le sienta bien. Por otra parte, también abastece a distintos diseñadores y talleres jóvenes a los que ha ayudado a levantar sus proyectos a través de los tejidos.

Frente a la frialdad actual en la que, como explica Fernando, “te atiendes tú, te pruebas tú, te pones la bolsa tú”, a él le gusta hablar con el cliente, conocerlo, saber cómo piensa y qué le gusta. “Hay que ser un poco psicólogo, aprendes que todas las personas no somos iguales”, señala sobre el reto de encontrar la forma de comunicar qué estilo favorece más a cada cuerpo y, sobre todo, “hacerlas sentir importantes”. Cregasa no entiende la clientela como una masa abstracta: “Cada persona es una ramita de mi clientela”.

También defiende que en las grandes empresas es imposible valorar el trabajo individual, mientras que en el comercio pequeño sí se reconoce. “Me considero un poco como Astérix y Obélix. Soy un poco la aldea gala, resisto a los romanos”.

Aunque en parte le gustaría tener el alcance de las tiendas fast-fashion, estas carecen de la personalización que define a Cregasa, donde Fernando anota al lado de cada tela el nombre de la clienta y la fecha del evento para que no se repita jamás. Tampoco compra cantidades excesivas de género para garantizar esa exclusividad: “En vez de comprar 15 metros, compro 7 y la vendo antes”.

Una de las telas que tiene a la venta Quintana

El tacto selecciona

Fernando elige las telas con las manos, conociendo el producto de primera mano con muestrarios y meses de antelación. “El 6 de diciembre me voy a Milán para cerrar tema de novia”, relata. Ya tiene todo lo que va a ser tendencia el próximo verano, a excepción de la colección de fiesta, que es siempre lo último que cierra.

Para saber qué se va a llevar recurre a quienes guían la moda: modistos, diseñadores, fabricantes y, por supuesto, también a Inditex. “Cuando tienes más de 50.000 tiendas, tú eres el que pone la moda”. Además, navega mucho por internet y revisa los desfiles para orientarse cuando duda entre varias opciones.

Otra parte fundamental es conocer el gusto de su público, teniendo muy en cuenta el lugar donde residen, ya que el clima también marca lo que se viste. A eso se suma su propio criterio: “Hay cosas que ya no me enseñan porque saben que no son para mí”. De todo ese filtro, tras revisar unas 5.000 muestras distintas al año, salen las telas que luego se exponen en la calle Inés de Castro. “Puedo tener entre el almacén y aquí alrededor de 10.000 metros de tela”.

Una de las telas que tiene a la venta Quintana

La economía viste

El responsable del establecimiento es consciente de que el mercado ha cambiado. Antes la gente vestía mucho más a medida, pero hoy poder pagarse una prenda que se adapte perfectamente a la silueta se ha convertido en un artículo de lujo. Asimismo, los materiales resistentes son los que más vacían el bolsillo, porque la calidad se paga. Fernando defiende que hoy se venden muchas prendas etiquetadas como ecológicas cuando, al final, un buen tejido dura décadas frente a materiales reciclados que se estropean en una temporada. Tampoco está de acuerdo con la idea de que la moda sea efímera; sostiene que lo fugaz son los colores y las tendencias, algo que solo se puede seguir teniendo mucho dinero o comprando ropa de peor calidad.

En ese mundo de prisas y prendas de usar y tirar, un entendido como Fernando siempre escogerá lo duradero, lo personal y lo único. Aunque eso signifique decirle que no a una venta si sabe que una tela no va a favorecer a quien la pide: “Prefiero no venderlo. Mi trabajo honra lo que hago, y creo que el triunfo de esta tienda es no mentir”.