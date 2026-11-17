Entrega del premio a la CEC

La Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) ha recibido el Premio Ibermutua de Prevención de Riesgos Laborales ‘Eladio González Malmierca’, en la categoría de Actividad Institucional en Prevención y Salud Laboral, por su proyecto ‘Sentidiño e retranca na prevención’.

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Se trata de una campaña de sensibilización que recurre al humor inteligente y a la sabiduría popular gallega para transmitir mensajes de seguridad y salud en el trabajo. El galardón reconoce las buenas prácticas y las iniciativas que contribuyen a mejorar la prevención de riesgos laborales, promover entornos de trabajo más seguros y saludables y avanzar en la consolidación de una cultura preventiva, según explica la CEC.

La campaña premiada, desarrollada en el marco de un proyecto de sensibilización impulsado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y ejecutado por la CEC, con financiación de la Xunta de Galicia, está integrada por nueve carteles y otros tantos vídeos y audios. Sus contenidos combinan los principios de la gestión preventiva actual con expresiones, referencias y situaciones cotidianas reconocibles de la cultura gallega, utilizando la retranca como vehículo para hacer llegar los mensajes de una manera más cercana, positiva y fácil de recordar.