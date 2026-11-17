Juan Guillín, durante un homenaje en el Ayuntamiento de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Juan Guillín Varela falleció hoy a los 96 años en A Coruña. Nacido en San Pedro de Nós (Oleiros) el 8 de octubre de 1930, fue un destacado periodista deportivo con base en la ciudad herculina, labor que compatibilizó con su trabajo en Unión Fenosa, donde estaba adscrito al departamento de Relaciones Públicas y Protocolo. Deja tres hijos, Juan Domingo, Berta, Analís, que tuvo con Ana María Gontán, de la que enviudó en 2015.

A la profesión periodista accedió, formado con el Bachillerato, en 1952, y lo hizo de una forma que anticiparía todo lo que vendría después: redactor deportivo de Radio Juventud (más tarde Radio Cadena Española), donde en 1972 llegó a ser jefe de Deportes, cargo que mantuvo hasta su marcha en el mundialista 1982. El Ideal Gallego contó con sus servicios como colaborador desde 1962 y llegó a ser jefe de Deportes durante dos años: en las páginas de este diario narró las vicisitudes del Dépor ascensor (aquel que bajaba una temporada y subía la siguiente), el de la “longa noite de pedra” (el periodo fuera de Primera entre 1973 y 1991) y también el nacimiento y despegue del Súper Dépor a comienzos de los años 90. Los 60, los 70 y los 90 del equipo blanquiazul, además de los gloriosos 2000, los contó también en ‘Marca’, del que en 1972 fue designado corresponsal, cargo que ejerció también, entre 1968 y 1982, para ‘Domingo Deportivo Español’. Además, colaboró con el semanario deportivo ‘Riazor’, con DXT Campeón (en 2015) y con la publicación local coruñesa ‘Canal N. W.’

Sin duda, Juan forma parte de esa larga estirpe de periodistas deportivos coruñeses, en la que se sitúa como un destacado heredero de esa escuela clásica iniciada entre otros, por Franjilla, Marathón (José Luis Bugallal), Enrique Mariño, Vituco Leirachá, Bocelo o Mafertri (Manuel Fernández Trigo), y que después continuaron otros como Orestes Vara, Manuel Hernández, José María Guimeráns o el propio Guillín.

Fue reconocido por su labor en el campo deportivo con galardones como el Premio Nacional de la Real Federación Española de Atletismo (1958 y 1960), el Premio Nacional de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes (1963), el Emblema de Oro de la Federación Española de Baloncesto (1972), el diploma y la insignia de oro de la Federación Española de Patinaje, así como otras distinciones de federaciones provinciales y regionales de deportes como el fútbol, el baloncesto y otros.

En el campo de los libros, firmó la biografía de Ramón Núñez Montero (‘Sembanza de un maestro’), publicada en 2004, y es uno de los autores de la historia del Deportivo publicada por ‘Marca’ en 1993.

En el campo del asociacionismo profesional, Juan ejerció como delegado provincial de la Asociación de Informadores Deportivos de Radio y Televisión desde 1976 hasta su posterior fusión con la de prensa escrita. En 2004 fue uno de los fundadores de la Federación Gallega de Prensa Deportiva, de la que fue vicepresidente de inicio y en la que en 2005 tomó la presidencia. Ese mismo año, ya bajo su mandato, se crearon los Premios Galicia de Xornalismo Deportivo, que se entregaron hasta 2014.

Saltó incluso al campo de la organización deportiva. Fue el creador y secretario general del Campeonato del Mundo de Fútbol de la Emigración, que se celebró en 1982, 1983 y 1986. También creó en 1979, junto a Julián Trincado, el Trofeo Conde de Fenosa de Remo.

También participó del asociacionismo cultural. En 1991 tomó parte en la fundación de la Asociación Cultural Pablo Ruiz Picasso, presidida por Ángel Padín, y en la que Juan se distinguió como un miembro destacado, como vocal primero y después como secretario. Fue un colectivo muy activo, que se reunía semanalmente bien en el Café de Macondo bien en la propia Casa Picasso. Editaban un meritorio periódico anual, El tiempo coruñés, sobre temas picassianos. La compra por parte del gobierno local del segundo piso de Payo Gómez 14, que es en el que vivió el artista malagueño en el siglo XIX, fue promovida por este colectivo, que presionó al Ayuntamiento hasta que adquirió la vivienda en tiempos de José Luis Méndez como concejal de Cultura y Francisco Vázquez como alcalde. Aquella fue la semilla del museo actual, que fue creciendo a partir de ahí. Esta asociación, que dejó de tener actividad tras el fallecimiento de Padín en abril de 2014, tuvo un incongruente final, pues se opuso al único proyecto picassiano sólido de la historia de la ciudad, el impulsado por el alcalde Carlos Negreira.

En 2020 se produjo una de sus últimas comparecencias públicas. Fue con motivo de la distinción del arteixán Arsenio Iglesias Pardo como hijo adoptivo de A Coruña. Hay una foto extraordinaria de los dos, tomada por Andy Pérez en el salón de plenos de María Pita, en la que se chocan las cabezas cariñosamente el periodista y el legendario entrenador, quienes hicieron la mili juntos y después compartieron tantos años vivencias en Riazor y por los campos de España.

Imagen de Arsenio Iglesias y Juan Guillín en el salón de plenos de María Pita, cuando el primero fue nombrado hijo adoptivo de A Coruña Andy Pérez

Su sueño siempre fue vivir en la plaza de María Pita, y lo logró. Allí residió con su mujer durante los años de su jubilación. Entonces, era habitual verlo todas las mañanas a la hora del café en la plaza de San Nicolas, en la mesa más cercano al kiosco, ya hace un tiempo cerrado. En los últimos tiempos, y debido a problemas cognitivos de pérdida de memoria, vivía en la residencia Padre Rubinos.

La Asociación de la Prensa de La Coruña (APC) ha emitido esta noche un comunicado lamentando el fallecimiento de uno de su asociado de más edad. En breve lo hará también la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde), de la que era el abonado número 26.