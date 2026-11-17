La Cúpula Atlántica, durante el 50 aniversario de Zara Quintana

Durante las últimas semanas, la gestión de la Cúpula Atlántica, el característico espacio del monte de San Pedro que Inditex recuperó para celebrar su 50 aniversario el año pasado, ha vuelto a ponerse encima de la mesa. Esta mañana, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba el decreto por el que el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) incorpora a sus red de equipamientos culturales este espacio de San Pedro y el auditorio de Santa Margarita.

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"A Cúpula do Monte de San Pedro e o Auditorio do Parque de Santa Margarida constitúen espazos municipais susceptibles de albergar actividades culturais, artísticas, educativas, divulgativas, científicas, turísticas e de participación cidadá, polo que resulta procedente a súa adscrición ao Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) e a súa incorporación á rede municipal de equipamentos culturais da cidade", se relata en el mentado decreto, que recuerda que el IMCE ya gestiona espacios locales como el teatro Rosalía, el Fórum Metropolitano, el Coliseum o el Ágora, además de que tiene incorporado a esta red el teatro Colón, de titularidad provincial.

De este modo, ambos espacios se integran en la red de equipamientos, lo que permitirá al IMCE elaborar una programación cultural y artística para ambos espacios, que puede comprender conciertos, exposiciones o actividades de corte educativo, institucional o divulgativo.

Cabe recordar que el auditorio de Santa Margarita es, sobre todo en verano, uno de los espacios donde celebrar conciertos al aire libre, como los del Festival Noroeste, la Romería de Santa Margarita o el Festival Electrónica Coruñés (FEC). En el caso de la cúpula de San Pedro, el año pasado acogió actuaciones musicales y una instalación temporal para conmemorar el 50 aniversario de Zara.