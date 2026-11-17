Visita de Inés Rey y hosteleros al mercado navideño

Mientras el gran árbol corona la plaza de María Pita a la espera de dar el pistoletazo de salida a la Navidad, hosteleros y comerciantes participantes en el futuro mercado visitaron este martes los puestos gastronómicos del recinto, en compañía de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. El objetivo de este recorrido no es otro que conocer las instalaciones y avanzar en los preparativos de su actividad durante las fiestas.

Durante el recorrido, los comerciantes pudieron comprobar la distribución de los espacios y evaluar las necesidades de cada establecimiento, especialmente en lo relativo a los mostradores, zonas de almacenamiento y a las conexiones eléctricas. "Queremos que os establecementos participantes dispoñan de instalacións adaptadas ás súas necesidades e que poidan preparar con antelación a súa actividade na praza do Nadal", señaló la regidora.

Los espacios ya disponen de iluminación y cuadros eléctricos. Los hosteleros deberán remitir en los próximos días la relación de aparatos eléctricos que utilizarán y sus necesidades de potencia. La empresa coordinadora de la dinamización centralizará estas peticiones y trasladará al equipo de montaje las necesidades de cada establecimiento. Además, también se prepararán las baldas y las estanterías necesarias y se facilitarán los letreros identificativos de los puestos.

Los establecimientos

Trece establecimientos participarán en el espacio gastronómico. La plaza de Navidad de María Pita contará con cinco puestos hosteleros, en los que trece negocios se alternarán en tres turnos: el primero de diez días y otros dos de catorce.

La oferta gastronómica combinará propuestas dulces y saladas, con repostería artesanal, roscón de Reyes, panettones, turrones, galletas, churros con chocolate, gofres y otros dulces tradicionales de Navidad. También habrá bocadillos de salchicha, focaccias, falafel, tablas de embutidos, cafés y diferentes bebidas. La rotación permitirá renovar la oferta a lo largo de las fiestas y dar cabida a diferentes propuestas.

Los puestos, fabricados a medida en madera de pino, cuentan con una superficie aproximada de seis metros cuadrados, cubiertas a dos aguas que imitan la teja roja, mostradores abatibles y accesos independientes. Son estructuras desmontables, con contrapesos ocultos que permiten su instalación sin realizar perforaciones en el pavimento. La decoración definitiva, con la iluminación y los elementos ornamentales, se incorporará en la fase final del montaje.

Entre las propuestas de repostería estarán Habaziro, liderada por el pastelero Pablo Morales, con una reinterpretación de los dulces tradicionales de Navidad, como roscón de Reyes, panettones, turrones artesanales y chocolates; Pan y Canela, con elaboraciones propias de pastelería artesanal; y Vanessa Bakery, especializada en cookies. La oferta dulce se completará con Don Churro y Churrería Marineda, con diferentes variedades de churros y chocolate caliente, y Endulzarte, que ofrecerá palomitas, algodón de azúcar, golosinas y gofres.

En el apartado de propuestas saladas participarán Begoña Perritos, con diferentes variedades de perritos calientes y patatas; Bottega Italiana, con focaccias y sobremesas italianas como el tiramisú de Navidad y el pandoro con mascarpone; y El Almacén, con vinos, gildas y tablas de embutidos.

También estarán presentes El Invernadero, con cafés, bebidas y dulces de Navidad; Qkinhas, con perritos calientes, galletas, café, matcha y tortas; Skoll, con cerveza artesana, aguamiel, bollos preñados y otras propuestas; y Pastelería Palestina, con dulces, dátiles rellenos, falafel, té y café.