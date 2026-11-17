El último álbum de Bryan Adams

El músico canadiense Bryan Adams regresaba este lunes a A Coruña con su nueva gira, ‘Roll with the punches’, con la que se subía al escenario del Coliseum exactamente dos años después de su última actuación. La gran cita internacional del mes en el multiusos herculino no llegó a agotar el papel, pero contó con miles de fans dispuestos a entonar sus clásicos y los nuevos temas que conforman el disco que da nombre a la gira y que el canadiense publicó en agosto del pasado año.

El músico canadiense Bryan Adams regresaba ayer a A Coruña con su nueva gira, ‘Roll with the punches’, con la que se subía al escenario del Coliseum exactamente dos años después de su última actuación.

La gran cita internacional del mes en el multiusos herculino no llegó a agotar el papel, pero contó con 7.220 fans dispuestos a entonar sus clásicos y los nuevos temas que conforman el disco que da nombre a la gira y que el canadiense publicó en agosto del pasado año.

Pese a la multitud de asistentes, la prensa volvió a estar limitada, igual que hace dos años. El 16 de noviembre de 2024, la agencia del artista impidió publicar fotografías sin aprobarlas previamente, aprobación que tras dos años todavía no ha tenido lugar. En esta ocasión, el cantante canadiense ha cortado de raíz, impidiendo a la prensa tomar imágenes ni realizar la crónica del concierto, pese a tener este lugar en un espacio municipal.

Después de este extraño inicio de semana musical en el recinto de Alfonso Molina, la actividad volverá el viernes con el regreso de Mónica Naranjo y su gira de grandes éxitos y la vuelta de Raphael el sábado tras una afección médica que lo bajó temporalmente de los escenarios.