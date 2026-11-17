Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro Germán Barreiros

La aerolínea Binter ha puesto en marcha su promoción Flight Friday, con la que ofrece vuelos desde A Coruña a Canarias desde 86 euros por trayecto, siempre que se compre billete de ida y vuelta. La campaña estará disponible hasta el próximo 30 de noviembre y permitirá viajar entre el 15 de enero y el 31 de marzo de 2027.

Una de las principales ventajas de esta oferta es que los pasajeros podrán llegar desde el aeropuerto de A Coruña a cualquiera de las islas del archipiélago canario sin pagar un suplemento por los vuelos de conexión. De esta forma, Binter incluye en el mismo precio el enlace interinsular desde el aeropuerto de llegada.

Además del precio promocional, los viajeros podrán disfrutar de los servicios diferenciales de la compañía canaria. Entre ellos destaca el aperitivo gourmet de cortesía que se ofrece a todos los pasajeros, así como el equipaje de mano a bordo.

Los vuelos se realizan con aviones Embraer E195-E2, que cuentan con una configuración de dos asientos por cada lado del pasillo, por lo que ningún pasajero tiene que ocupar un asiento central. La compañía destaca también el mayor espacio entre filas y la reducción del ruido de estos aparatos.

Binter dispone de alrededor de 240 conexiones interinsulares diarias en Canarias, lo que facilita los desplazamientos entre las distintas islas.

La aerolínea ofrece también productos específicos para quienes quieran aprovechar el viaje y conocer más de un destino. Entre ellos se encuentra Discover, una modalidad que permite visitar dos islas en un mismo viaje mediante un pequeño suplemento sobre la tarifa habitual.

Otra alternativa es AirPass Explorer, que ofrece la posibilidad de realizar varios desplazamientos entre islas asociados a un billete de ida y vuelta nacional o internacional.

Los billetes de la campaña Flight Friday pueden adquirirse hasta el 30 de noviembre a través de la página web de Binter, su aplicación móvil, el teléfono de atención al cliente (922 32 77 00 / 928 32 77 00) y las agencias de viajes.

La promoción permitirá organizar escapadas desde A Coruña a Canarias durante los meses de enero, febrero y marzo de 2027, con la posibilidad de elegir cualquiera de las islas como destino final sin coste adicional por las conexiones interinsulares.