Pasajeros en Alvedro El Ideal Gallego

Este lunes el fuerte viento provocó desvíos en dos de los tres aeropuertos gallegos. El único que no vio afectada su operativa fue Alvedro. Cuatro aviones que tenían previsto aterrizar en Lavacolla tuvieron que tomar tierra en otras terminales, entre ellas, A Coruña, en este caso en dos de las operaciones –el Iberia que operaba la ruta Bilbao-Santiago y el Ibería Madrid-Santiago–.

Además, de los cuatro desvíos que también hubo este lunes en Peinador, uno de los vuelos –el Iberia que conectaba Madrid-Vigo– acabó en Alvedro. Así, la terminal coruñesa recibió tres vuelos procedentes de desvíos de los otros dos aeropuertos gallegos.

A pesar de ser un aeródromo que sufre cuando hay niebla y, por lo tanto, baja visibilidad, Alvedro no se ve afectado especialmente en condiciones de fuertes vientos. Según el portavoz de Vuela Más Alto, “depende mucho de la dirección del viento; mientras sea sur, o ligeramente suroeste, no hay problema”. No ocurre lo mismo cuando el viento procede del oeste o noroeste, ya que “genera muchísima turbulencia”.