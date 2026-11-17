La fuerza de las olas en A Coruña Quintana

El litoral coruñés afronta un nuevo episodio de inestabilidad marítima que se prolongará durante las próximas jornadas. La Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha activado la alerta naranja por temporal costero en la provincia ante la pretensión de mar combinada del oeste o noroeste con olas de entre cinco y seis metros.

Aunque la administración autonómica pone el foco en las próximas horas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por su parte confirma que el temporal persistirá hasta el próximo jueves 19 de noviembre. Por lo que habrá que tener mucha precaución los siguientes días y no acercarse a las zonas de peligro para evitar accidentes.

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Como medida preventiva ante el fuerte oleaje, la Secretaría Xeral para o Deporte ha decretado la suspensión de toda la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el mar en los municipios afectados durante este martes.

Las temperaturas bajarán los próximos días

Además de la alerta marítima, las precipitaciones también estarán presentes durante toda la semana en la ciudad herculina. La probabilidad de lluvia será total a partir del mediodía acompañada de una bajada de las temperaturas. La mínima se establecerá en 13 grados y se podrán alcanzar los 20 durante la jornada de mañana.

El jueves se mantendrán las condiciones meteorológicas, con presencia de lluvias durante todo el día y con otra leve bajada de las temperaturas, con 12 de mínima y 17 de máxima.