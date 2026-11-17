InauguraciÃ³n Marrano Javier Alborés

Tal y como adelantó El Ideal Gallego, la calle de la Estrella se ha convertido no en una buena marranada, sino en una marranada de las buenas. El gusto por el cerdo, además de carnes de primera calidad, supone una de las razones de ser el nombre de Marrano, el restaurante concebido a medias por Salpica y el grupo Amicalia, y que se asienta en el histórico local del Anduriña, justo en la esquina con calle Mantelería. La inauguración congregó a decenas de personas y culminó un proceso de reforma de casi un año de duración.

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Pero, ¿qué es lo novedoso de Marrano y por qué promete romper con todos los modales establecidos? Desde que se gestó la idea, la propiedad ha jugado con un concepto canalla e informal, sin estar reñido en absoluto con la calidad. "Más gusto que modales", reza el eslogan de una marca que llega con el concepto muy claro y con referencias a sus orígenes. "Tuvimos un proyecto como Salpica y unimos fuerzas con Amicalia para una taberna en la que honramos a la carne y al cerdo, después de basarnos en los productos del mar con Salpica", indica una de las partes de la sociedad. "Todo está hecho con brasa", añade.

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El interior de marrano ofrece espacio para unos 25 comensales, mientras que en la terraza es posible acomodar a otros 40. El ticket medio por el que apuesta el restaurante hay que asociarlo directamente a una elaborada y ambiciosa carta de vinos, lo que deja el ticket medio entre 35 y 40 euros. "Los vinos son los que van a marcar la diferencia", advierten. Respecto al concepto, las raciones están pensadas para compartir y se ofrecen platos individuales como "buenas hamburguesas". Destaca la calidad de los torreznos y las mollejas, platos para "muy carnívoros", junto a mucho embutido y entrantes elaborados. Pero, sobre todo, se trata de hacer bien el marrano, mancharse las manos y divertirse comiendo.