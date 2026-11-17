Imagen del último concierto de los Pecos en A Coruña, hace dos años Javier Alborés

Hace tiempo que la nostalgia está conquistando los grandes recintos de conciertos: regresos, despedidas, nuevas etapas, todo ello llena espacios agarrándose a aquello que cantaba Karina de 'cualquier tiempo pasado nos parece mejor'. Ocurrirá también este 2027 en A Coruña, donde ya se han confirmado citas con Scorpions, Dani Martín o Sergio Dalma. A la deriva nostálgica se unen ahora los Pecos y Los Secretos.

'Concierto para una despedida' es la gira con la que los hermanos Javier y Pedro Herrero dirán adiós a los escenarios y que parará en A Coruña el 2 de julio de 2027 con una cita en el Coliseum.

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El 'rubio' y el 'moreno' de los Pecos volverán a la ciudad dos años después del espectacular concierto de abril de 2025 en su gira de reencuentro que sumó más de 200.000 entradas vendidas. La increíble respuesta ha hecho que los Pecos se hayan embarcado en un nuevo tour, esta vez para despedirse "definitivamente" de los escenarios. "Llegó la hora de decir adiós a las giras", afirma Pedro Herrero, quien reconoce vivir el momento con "nostalgia pero sin tristeza". Para Javier Herrero el adiós supone el final de una etapa que comenzó cuando ambos eran unos jóvenes que querían dedicarse a la música: "Se apagan los focos de este ciclo, pero las canciones quedan para siempre".

Y esas canciones de siempre, que forman la banda sonora de la vida de miles de personas, serán las que suenen en julio de 2027 en A Coruña. Las entradas saldrán a la venta el día 27 de noviembre a través de las plataformas de El Corte Inglés.

Los que vuelven a los escenarios con una nueva gira son Los Secretos que traerán su 'Nada es como antes' al Palacio de la Ópera de A Coruña. Será el 6 de marzo y las entradas se pondrán a la venta el 19 de noviembre a las 12.00 en los-secretos.net.

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Después de un año de composición alejados de los escenarios, Los Secretos recorrerán el próximo año los principales teatros nacionales para presentar su nuevo álbum de estudio 'Nada es como antes' y reencontrarse con un público que ha sido una parte esencial de su historia.

Son las canciones que llevarán al escenario del Palacio de la Ópera, en el que ya arrasaron en la Navidad de 2025 con un lleno absoluto poco antes de tomarse su año sabático de composición.