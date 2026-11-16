Vuelve uno de los restaurantes más icónicos de Marineda City: Muerde la Pasta ya tiene fecha de reapertura

Muerde la Pasta

La espera ha terminado para los amantes del buffet: Muerde la Pasta vuelve a Marineda City con una propuesta renovada y 150 buffets de regalo para celebrar su reapertura, el próximo 19 de noviembre.

La iniciativa empezará a las 13.00 horas y premiará a los primeros visitantes de dos maneras.

Los 50 primeros podrán disfrutar de su buffet gratis en ese mismo momento, mientras que los 100 siguientes recibirán una invitación para una próxima comida, que podrán utilizar durante los 30 días posteriores. Una forma de celebrar la vuelta compartiendo mesa y poniendo en valor lo que mejor define a la marca: una propuesta pensada para disfrutar sin prisas y repetir tantas veces como apetezca.

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La reapertura de Marineda City llega acompañada de los cambios que Muerde la Pasta está incorporando en toda su marca. El restaurante estrena identidad visual y una propuesta culinaria actualizada, en línea con su apuesta por recetas más sabrosas y una selección de ingredientes más cuidada.

En sus instalaciones, los clientes encontrarán un buffet de inspiración ítalo-mediterránea con opciones para todos los gustos: pastas frescas, pizzas horneadas al momento, ensaladas personalizables, carnes, pescados, focaccias, guarniciones y postres. Todo ello bajo el formato de precio cerrado de Muerde la Pasta, que permite disfrutar de comida y bebida sin límite.

Además, el restaurante cuenta con Pasta Park, un espacio de entretenimiento infantil que hace de la visita un plan especialmente atractivo para las familias con niños.