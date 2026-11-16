La Orquesta y el Coro Gaos har\u00e1n del Palacio de la \u00d3pera el de la Zarzuela al interpretar este a\u00f1o, para el XV Concierto ben\u00e9fico de Navidad Padre Rubinos, una pieza de este peculiar estilo musical. Lo har\u00e1n el d\u00eda 22 de diciembre en el Palacio de la \u00d3pera (20.30 horas), en una cita pensada para ayudar al mantenimiento y sostenibilidad del comedor social de la instituci\u00f3n. As\u00ed, como cada a\u00f1o, el arte y la solidaridad se unir\u00e1n en este ya tradicional evento que permite reunir fondos para un servicio cada d\u00eda m\u00e1s demandado por mayor n\u00famero de usuarios en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. La Orquesta y los Coros GAOS, junto con un coro participativo, dirigidos por Fernando Briones, interpretar\u00e1n as\u00ed una zarzuela. Las entradas ya pueden adquirirse a trav\u00e9s de Ataquilla.com. Adem\u00e1s, podr\u00e1n comprarse en la taquilla del Palacio de la \u00d3pera el mismo d\u00eda del concierto hasta agotar disponibilidad (los precios van desde los diez euros). Tambi\u00e9n es posible apoyar a la Real Instituci\u00f3n Ben\u00e9fico Social Padre Rubinos realizando donativos a trav\u00e9s de: Fila 0 (ES93 0238 8101 2606 0039 0708), Bizum (09664), asoci\u00e1ndose a la instituci\u00f3n en su p\u00e1gina web (http:\/\/www.padrerubinos.org), depositando ropa en los contenedores destinados a tal fin distribuidos en varios puntos de la ciudad o realizando voluntariado.