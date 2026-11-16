Una cizalladura obliga a desviar al aeropuerto de A Coruña un vuelo entre Bilbao y Santiago

Un avión despegando de Alvedro Germán Barreiros

El aeropuerto de A Coruña acogió este lunes el aterrizaje de un vuelo que cubría la ruta Bilbao-Santiago de Compostela. Fue minutos antes del mediodía cuando la aeronave de AirNostrum que tenía previsto tomar tierra en Lavacolla a las 11.40 horas tuvo que ser desviada a Alvedro. El motivo: una cizalladura.

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Este fenómeno meteorológico causa cambios bruscos en la velocidad y dirección del viento durante aproximaciones y aterrizajes. Y este lunes afectó a la operatividad de la terminal de Santiago.

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, explica que una cizalladura se da con la llegada de “vientos fuertes que chocan en direcciones opuestas y se producen remolinos muy fuertes”. Galicia se encuentra bajo alerta amarilla por vientos de hasta ochenta kilómetros por hora. Por el momento no ha habido más incidencias en el tráfico aéreo gallego.