Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una cizalladura obliga a desviar al aeropuerto de A Coruña un vuelo entre Bilbao y Santiago

La aeronave de AirNostrum aterrizó en Alvedro a las 11.40 horas

Lara Fernández
Lara Fernández
16/11/2026 12:59
Un avión de Binter Canarias destino Gran Canaria despegó ayer de Alvedro
Un avión despegando de Alvedro
Germán Barreiros
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El aeropuerto de A Coruña acogió este lunes el aterrizaje de un vuelo que cubría la ruta Bilbao-Santiago de Compostela. Fue minutos antes del mediodía cuando la aeronave de AirNostrum que tenía previsto tomar tierra en Lavacolla a las 11.40 horas tuvo que ser desviada a Alvedro. El motivo: una cizalladura

El fuerte viento provoca los primeros desvíos y cancelaciones del año en Alvedro

Más información

Este fenómeno meteorológico causa cambios bruscos en la velocidad y dirección del viento durante aproximaciones y aterrizajes. Y este lunes afectó a la operatividad de la terminal de Santiago. 

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, explica que una cizalladura se da con la llegada de “vientos fuertes que chocan en direcciones opuestas y se producen remolinos muy fuertes”. Galicia se encuentra bajo alerta amarilla por vientos de hasta ochenta kilómetros por hora. Por el momento no ha habido más incidencias en el tráfico aéreo gallego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Un avión de Binter Canarias destino Gran Canaria despegó ayer de Alvedro

Una cizalladura obliga a desviar al aeropuerto de A Coruña un vuelo entre Bilbao y Santiago
Lara Fernández
Muerde la Pasta

Vuelve uno de los restaurantes más icónicos de Marineda City: Muerde la Pasta ya tiene fecha de reapertura
Redacción
Firma del convenio entre el Colegio de Abogados y la Universidad Intercontinental de la Empresa

La Universidad Intercontinental de la Empresa incorpora a su oferta académica en A Coruña y Vigo el Máster de Acceso a la Abogacía
Redacción
El ideal gallego

Agotado el presupuesto del Bono Emancípate 2026 tras llegar a un total de 1.366 jóvenes gallegos
EP