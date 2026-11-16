Repsol presenta una demanda contra Naturgy por dejar sin suministro eléctrico a la refinería de A Coruña el día del apagón

Refinería de Repsol en A Coruña Quintana

Repsol ha presentado una demanda judicial contra Naturgy por el impacto sufrido en la refinería de A Coruña por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

Según han confirmado fuentes de la compañía, la energética presentó en octubre una demanda por cada uno de los complejos industriales de España y estas demandas se han dirigido contra las distribuidoras correspondientes. En el caso de las instalaciones coruñesas, la denuncia afecta a Naturgy. En el resto de casos, está dirigida contra Iberdrola en Bilbao y Cartagena, Endesa en Tarragona y Puertollano, y solidariamente contra Red Eléctrica en todas ellas.

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En concreto, Repsol reclama en las demandas unos 120 millones de euros por los daños sufridos debido al 'blackout' eléctrico. Se incluye, además, el incidente sufrido en días anteriores (el 22 de abril) en el complejo de Cartagena de la energética.

Ya el pasado mes de abril, en una conferencia con analistas, el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, se mostró confiado en la Justicia para recuperar la indemnización que la compañía reclamaba como impacto en su actividad por el 'cero eléctrico'.

Asi, el directivo señaló que Repsol ya había procedido a remitir las notificaciones formales o burofax tanto a Red Eléctrica como a las distribuidoras eléctricas correspondientes encargadas del suministro -Iberdrola, Endesa y Naturgy- a sus complejos que se vieron afectadas en su operación, como paso previo a un posible litigio.

"Y si este intento previo de resolución de disputas no es satisfactorio, Repsol presentará formalmente las demandas correspondientes a todas estas empresas", ya advirtió entonces Imaz.

En concreto, Iberdrola suministra electricidad a las refinerías de Bilbao y Cartagena de Repsol, mientras que Endesa es responsable de las de Tarragona y Puertollano, y Naturgy de la gallega de A Coruña.