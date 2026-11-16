¿Quién es David Sims, el fotógrafo británico que protagoniza la próxima exposición de la Fundación MOP?

David Sims y Marta Ortega, en un acto inaugural de la exposición ‘Untold Stories’ en A Coruña en 2021 Saskia Lawaks

Esta semana abrirá sus puertas el nuevo gran proyecto expositivo de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), en esta ocasión centrado en el universo creativo del fotógrafo británico David Sims (Sheffield, 1966), uno de esos nombres que ha ayudado a moldear parte del mundo de la fotografía desde los años 90 y que no es ajeno ni a la Fundación MOP ni a A Coruña.

El sábado el público podrá empezar a visitar ‘The hamster becomes the problem’, la exposición con imágenes de David Sims, un recorrido que, como ya se adelantó en el momento de su anuncio, no será cronológico, pero sí que servirá para pisar los principales temas y aspectos principales que han moldeados sus imágenes y su carrera, todo ello basado en su propio archivo personal.

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Esto permitirá que, de algún modo, el espectador viaje de la mano del propio Sims por su propio universo creativo, uno que ha ayudado a perfilar el mundo de la fotografía de moda, pero también la documental.

Un universo artístico que pasa por lo íntimo, pero también por lo performativo, sin dejar de lado los tintes de rebeldía, que por momentos también se visten con ternura. Una fotografía, por lo tanto, auténtica, en la que los planos ultradetallados se completan con cuerpos enteros, en los que el blanco y negro alterna con el color en función de la necesidad. Una necesidad, la de los tiempos, a la que Sims se ha ido adaptando, como hizo durante sus primeros pasos, en los años 90, cuando empezó a vislumbrar la importancia que acabaría teniendo en el futuro la fotografía digital.

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Precisamente, Sims ha sabido interpretar los cambios culturales que ha ido viviendo el mundo a lo largo de las últimas tres décadas. Y lo ha hecho tanto en el ámbito personal, como en el editorial o el publicitario, donde las convenciones del tiempo nunca han sido una barrera que no se haya podido derribar.

Conexión coruñesa

Los inicios de la carrera profesional del británico estuvieron ligada a otros dos grandes nombres. Sims fue asistente a una edad temprana de creadores como Richard Erdmann y Norman Watson.

Uno de los hitos que catapultó la carrera del fotógrafo fue la sesión fotográfica con Kate Moss en los primeros años 90 para Calvin Klein. Una sesión, esa del 93, que acabó marcando una suerte de antes y después en el protagonismo de una estética minimalista que primaría durante la última década del pasado siglo XX.

Aunque pueda parecer extraño o lejano, la unión de nombres de David Sims y Kate Moss tienen una suerte de nexo coruñés. En 2022, Zara lanzaba una colección cápsula fuertemente inspirada en la noche parisina, denominada ‘Into the night’. La encargada de lucir las creaciones que la multinacional textil radicada en Sabón presentaba no era otra que la supermodelo británica. El encargado de plasmar la idea de la noche parisina y captar a Moss, bajo el estilismo de Emmanuelle Alt, no era otro que David Sims, cuyo nombre parece ligado al de la modelo británica.

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Pero también a Zara, con quien volvió a colaborar recientemente, durante una de las propuestas para celebrar los 50 años de la marca creada por Amancio Ortega. En la colección cápsula para conmemorar ese primer medio siglo, David Sims diseñó una de las muchas y curiosas piezas que protagonizaron esta colección especial, que se mostró al público en el establecimiento de Juan Flórez que acogió la primera tienda de la firma. Se trataba de un saco de dormir que llamó la atención de todo aquel que lo vio durante sus paseos por le céntrica vía coruñesa.

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En 2021, Sims también prestó su visión, y su cámara, para el lanzamiento de la colección ‘Beauty’, de cosméticos, de la firma coruñesa, junto a otros fotógrafos como Steven Meisel (que también protagonizó una exposición en la Fundación MOP) o Mario Sorrenti, entre otros.

Precisamente, el espacio expositvo que la fundación tiene en el puerto no le es ajeno al creador británico, que ya se dejó ver en alguna de las muestras pasadas. En concreto, la exposición inaugural, ‘Untold Stories’ de Peter Lindbergh, contó con la visita de Sims, que se retrató con Marta Ortega o la diseñadora de moda Claire Waight Keller.

Exposiciones y fotografiados

Sus fotos han formado parte de colecciones en espacios icónicos como el Tate Modern o el museo Victoria & Albert, además de haber formado parte de muestras únicas como ‘Icons of style: a century of fashion photography’, del Getty Museum.

Además de Moss, Sims ha retratado a multitud de personalidades como Miley Cyrus, Cher, Kendall Jenner, Jeremy Allen White, Sasha Pivovarova o Romeo Beckham, entre muchos otros.