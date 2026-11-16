Portugal, un mercado clave que genera más del 18% de los ingresos de la tecnológica Altia

Nueva oficina de Altia en Barcelona Altia

Altia es un proyecto del sector tecnológico que nació en la avenida de A Pasaxe, en A Coruña, donde estuvieron sus primeras oficinas. Con el paso de los años, la envergadura de esta empresa no ha parado de crecer.

Cuenta con 4.255 empleados y está presente en diez países, a través de distintas filiales. Una de ellas es Noesis, una compañía que compró en 2019 por un montante de 14,07 millones de euros y que le abrió las puertas del mercado de Portugal, que en la actualidad es muy relevante para la compañía que preside Tino Fernández.

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Según los datos hechos públicos en los resultados correspondientes a los seis primeros meses de este año, actualmente el 50,9% de los ingresos de Altia provienen de España, con un incremento del 8,1% respecto al primer semestre de 2025. Por ubicación geográfica, Portugal, se queda en un 18,2% del total, creciendo un 18,4% con el mismo período del año anterior.

El resto de Europa supone un 27,9% del total y, clientes del resto del mundo, el restante 3% de los ingresos, con incrementos significativos del 8,6% y 54,5% respectivamente respecto al mismo período de 2025, según los datos de la empresa. En los primeros seis meses del año, la empresa alcanzó unas ventas de 167,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 11% respecto a 2025.

Oferta

La compra de Noesis supuso un salto estratégico y dimensional muy importante para Altia en Portugal y a nivel internacional. En diciembre de 2019, cuando se hizo oficial esta adquisición, se explicó que es “una consultora tecnológica internacional” que ofrece servicios y soluciones para apoyar a sus clientes en su “transformación digital y el desarrollo de sus negocios”.

“Su oferta de servicios tiene una fuerte presencia en tecnologías Low Code, Quality Assurance, soluciones agile y analítica de datos, y suponen un complemento a los servicios de Altia”, señaló la compañía nacida en A Coruña.

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En el momento de hacerse pública la compra, Altia detalló que la plantilla de Noesis ascendía a 900 empleados y que esta compañía prestaba servicios a nivel internacional a través de sus implantaciones en Portugal (Lisboa, Oporto y Coimbra), Países Bajos, Irlanda, Brasil y Estados Unidos a sus más de 300 clientes, entre los que se incluyen las principales compañías lusas del sector de las telecomunicaciones, banca y comercio minorista.

Presencia mundial

La actividad de Altia está centrada en el desarrollo e implantación de software a medida, la gestión de infraestructuras en la nube (cloud y centros de datos), el suministro de equipamiento y la externalización de servicios avanzados de tecnologías de la información.

Tiene presencia en España a través de los centros de actividad que mantiene en Galicia, Madrid, Castilla-León, País Vasco, Valencia, Canarias, Cataluña, Navarra y Baleares y a nivel internacional en Chile, Andorra, Portugal, Brasil, Holanda, Irlanda, Francia, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

Precisamente en Cataluña, abrió recientemente una oficina en Barcelona. Este espacio está situado “en un polo tecnológico de referencia en la ciudad” y que acompaña “el crecimiento de su equipo en la región” y refuerza el desarrollo de “proyectos tecnológicos”, según explicó Altia.