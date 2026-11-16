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A Coruña

Matogrande tendrá tres nuevos pasos de peatones elevados

Serán dos en Juan Díaz Porlier y otro en la calle Carlos Manuel Barbeito y Morás

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/11/2026 14:10
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El Ayuntamiento de A Coruña comienza este días tres actuaciones de mejora de la seguridad vial y la accesibilidad en el barrio de Matogrande, con la elevación de dos pasos peatonales en calle Juan Díaz Porlier y de otro en la calle Carlos Manuel Barbeito y Morás. Las tres localizaciones constituyen puntos de interacción entre el tráfico peatonal y el tráfico rodado. Dadas las características urbanísticas y funcionales del entorno, se resolvió reforzar los cruces para garantizar lo calma de la velocidad de los vehículos, explican desde el Gobierno local.

A Coruña ha repintado este año más de 300 pasos de peatones

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Tal y como subrayó la alcaldesa, Inés Rey, “las elevaciones de los pasos peatonales no son únicamente una mejora nos estándares de seguridad. Este tipo de intervenciones permite situar la zona de cruce a una cota superior a la calzada, incrementando su visibilidad y favoreciendo la percepción del cruce por parte de los conductores, pero también le da continuidad a los itinerarios peatonales, aproximando la cuota del paso peatonal a la de las aceras y reduciendo las diferencias de nivel existentes”. Además, se tendrá en cuenta la adecuación de los pavimentos de las aceras y la incorporación de pavimentos pododáctiles para facilitar la identificación de los pasos por parte de las personas con discapacidad visual, así como señales luminosas para mejorar la visibilidad en los cruces.

Estas intervenciones, que se llevan a cabo siguiendo las peticiones de la vecindad del barrio y suponen una inversión de unos 50.000 euros, también supondrán mejoras en el sistema de drenaje en los puntos de cruce del entorno para garantizar la correcta evacuación de aguas pluviales. Los proyectos se desarrollarán sin alterar la configuración urbana de la zona y sobre los puntos ya ocupados por los pasos peatonales actualmente existentes.

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